Remy Ramjiawan

Zaterdag 11 februari 2023 16:59 - Laatste update: 18:00

Het moge duidelijk zijn, tussen de FIA en de Formule 1 lijkt het voorlopig niet goed te boteren. Sky Sports-analist Karun Chandhok gelooft zelfs dat de relatie tussen de beide partijen op het randje van de afgrond staat.

Sinds dat Mohammed Ben Sulayem het stokje van Jean Todt over heeft genomen, regent het klachten over de besluiten, maar ook over de manier waarop. Toch ging dat vooral tussen de FIA en de coureurs. De situatie escaleerde eind januari nadat Bloomberg had medegedeeld dat Liberty Media een bod van 20 miljard dollar had afgeslagen. De zittende president van de autobond vond het prijskaartje wat overdreven en sinds dat moment is de onderlinge relatie tussen de FOM en de FIA tot een nulpunt bekoeld.

Relatie staat op scherp

Chandhok beschrijft de situatie in de podcast van Sky Sports F1 en noemt het een open oorlog: "De relatie staat op scherp tussen de FIA en de F1. Vorig jaar speelden ze het publiekelijk aardig. Maar we weten, van achter de schermen in de paddock, dat het allemaal wat breekbaar werd. Uit de brief die is verstuurd, blijkt duidelijk dat het nu een open oorlog is! De voorzitter van de FIA plaatste tweets die Liberty Media en de Formule 1-teambazen in het verkeerde keelgat schoten. Er heerst verwarring. Ben Sulayem impliceerde dat de FIA zeggenschap heeft over de waarde van Formule 1 en aan wie het verkocht moet worden."

Die beslissing ligt echter tot en met 2110 bij de FOM en niet de autobond. Het getouwtrek is volgens Chandhok echter nog niet voorbij: "Dus Ben Sulayem zegt 'wij hebben controle', maar de Formule 1 zegt 'nee, dat hebben jullie niet'. Dit gaat nog wel even door."

'FIA ging haar boekje te buiten'

Maar niet alleen de opmerkingen over de waarde van de sport was voor de FOM en de teambazen een irritatiepuntje, ook de openlijke uitnodiging voor het team van Andretti viel niet lekker. Ted Kravitz valt zijn collega bij: "De Formule 1 ergerde zich aan zijn tweet. De teams vonden dat hij zijn boekje te buiten ging. De FIA die kandidaten uitnodigt voor de grid? Het is niet echt de beslissing van de FIA. Het is niet de gunst van de FIA om mensen uit te nodigen voor de Formule 1. Op dit moment zeggen de teams: 'Nee, bedankt, Andretti!"

