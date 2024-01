AlphaTauri zorgt voor meer vraagtekens in aanloop naar bekendmaking nieuwe teamnaam

Het team van AlphaTauri heeft voor nog meer vraagtekens gezorgd in aanloop naar de inmiddels langverwachte aankondiging van de nieuwe teamnaam. De renstal heeft haar Instagram-account - tijdelijk - uit de lucht gehaald.

Het is al enige tijd bekend dat AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull Racing, het Formule 1-seizoen van 2024 aan zal vangen onder een nieuwe naam. Het begint er inmiddels steeds meer op te lijken dat dit 'Visa CashApp Racing Bulls' zal worden, al blijft een officiële aankondiging nog altijd uit. Opvallend is echter dat het Instagramaccount van het team momenteel niet live staat, wat erop kan duiden dat er een aantal wijzigingen worden doorgevoerd. Op social media gaan daarnaast screenshots rond van het account - toen het nog live stond - waar de naam al is gewijzigd naar 'visacashapprb.'

Artikel gaat verder onder video

Tegenstrijdige verhalen

Er gaan echter ook verhalen rond die ontkrachten dat het Italiaanse team de handen ineens heeft geslagen met Visa, en dat het überhaupt Racing Bulls zal gaan heten. Het blijft dus nog even wachten op de officiële bevestiging, maar feit is dat het Instagramaccount van het team van Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo momenteel niet te vinden is. Die bevestiging zou dus zomaar eens aanstaande kunnen zijn.