McLaren-CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella zijn van mening dat het afwachten is hoe de RB20 gaat presteren. Er is echter een 'element' waar zowel Stella als Brown hun team voor gewaarschuwd hebben, om een 'onaangename verrassing' te voorkomen.

In gesprek met Autosport zegt Stella dat hij met interesse kijkt naar Red Bull Racing richting het nieuwe seizoen. Hij twijfelt er niet over dat de regerend kampioen er goed voor zal staan, maar is toch wel benieuwd naar iets specifiek. "Als we specifiek aan Red Bull denken is er één element dat volgens mij iedereen doet twijfelen over wat er in 2024 gaat gebeuren - en dat is het feit dat ze hun auto niet veel hebben ontwikkeld. Dus de vraag is of ze echt geraakt zijn of ontwikkelingen hebben opgehoopt die ze zullen verzilveren op de auto van volgend jaar."

Rendement gaat minder worden

Volgens Stella zal de limiet van de auto in dit tijdperk bereikt worden door upgrades, maar volgens de teambaas van McLaren is dit bij het team dat vorig jaar zo'n indrukwekkende ontwikkeling doormaakte, nog niet het geval. "Je komt altijd op een punt in een set regels waar het rendement afneemt. Het kan zijn dat je je op sommige gebieden van de auto realiseert dat de investering hier misschien niet de moeite waard is. Maar tot nu toe hebben we dat punt nog niet gevonden. Als je kijkt naar de auto en de ophanging, banden, aerodynamica en dergelijke."

Brown over Red Bull

Het dichten van het gat met Red Bull is voor McLaren het voornaamste doel, ook volgens Brown. Toch moet ook de CEO van McLaren toegeven dat hij zijn team heeft voorbereid op een onaangename verrassing als het seizoen begint. "Het is duidelijk dat we het gat willen blijven dichten. Vorig jaar eindigden we als tweede of derde snelste team, afhankelijk van het circuit waar je was. De ontwikkeling van de auto's is sterk geweest, maar Red Bull lijkt vorig jaar niet het niveau te hebben bereikt dat ze zouden kunnen bereiken als ze dat wel zouden willen. Dus dat zou voor ons allemaal een onaangename verrassing kunnen zijn."