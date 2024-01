Brian Van Hinthum

Donderdag 18 januari 2024 13:13

Zak Brown heeft zin in het nieuwe seizoen. De CEO van McLaren kijkt uit naar het doorzetten van deze lijn en denkt dat zijn team - gewapend met Lando Norris en Oscar Piastri - daar goede kans op maakt. Volgens Brown beschikken ze zelfs over het beste duo op de grid.

Het zijn mooie tijden geworden voor het team van McLaren in het 2023-seizoen. In eerste instantie leek de papaya-gekleurde bolide één van de zwakste op de grid, maar gedurende het seizoen heeft de Britse renstal het lek boven gekregen aan de hand van verschillende upgrades die succesvol zijn gebleken. De laatste races deed het team steeds uitstekend mee en men had richting de laatste races van het seizoen goede hoop op mooie resultaten. Dat lukte, want beide wagens mochten bijvoorbeeld in Japan en Qatar mee naar het podium.

Er heerst dus een hoop vertrouwen richting het nieuwe seizoen. Afgelopen week werd plotsklaps de livery voor de nieuwe auto van 2024 wereldkundig gemaakt en ondertussen hoorden we dat het vertrouwen binnen het team hoog ligt. Met name de coureurs van het team zorgen voor veel goede moed bij het team. Brown gaat nu zelfs een stapje verder door zijn twee coureurs bovenaan het veld te plaatsen: "Ik denk dat wij de beste line-up qua coureurs van de Formule 1 hebben", zegt hij tegenover Sky F1 over Piastri en Norris.

Daarmee plaatst hij zijn heren dus boven combinaties als Max Verstappen/Sergio Pérez, Lewis Hamilton/George Russell en Charles Leclerc/Carlos Sainz. Een uitspraak waar je over kunt debatteren dus. Eerder liet de CEO al doorschemeren veel vertrouwen in zijn twee heren te hebben richting 2024: "Ik heb het vertrouwen dat het geweldige duo van Lando [Norris] en Oscar [Piastri] meer herinneringen samen gaat maken na zo'n geweldig tweede deel van het seizoen."