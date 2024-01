Brian Van Hinthum

Woensdag 17 januari 2024 09:46

McLaren kwam dinsdag ineens met de nieuwe livery voor 2024 op de proppen en het team is daarmee de eerste formatie die de kleuren voor het nieuwe seizoen getoond heeft. Lando Norris kijkt er in ieder geval rnaar uit om de lijn van afgelopen jaar door te zetten.

Het zijn mooie tijden geworden voor het team van McLaren in het 2023-seizoen. In eerste instantie leek de papaya-gekleurde bolide één van de zwakste op de grid, maar gedurende het seizoen heeft de Britse renstal het lek boven gekregen aan de hand van verschillende upgrades die succesvol zijn gebleken. De laatste races deed het team steeds uitstekend mee en men had richting de laatste races van het seizoen goede hoop op mooie resultaten. Dat lukte, want beide wagens mochten bijvoorbeeld in Japan en Qatar mee naar het podium.

Momentum

Door de uitstekende laatste maanden is het vertrouwen groot binnen het team. Men hoopt aankomend seizoen het gat naar Red Bull Racing te dichten. Norris blikt na de onthulling van de livery alvast vooruit: "Ik kijk enorm uit naar het nieuwe seizoen. Het wordt mijn zesde seizoen in de Formule 1 en ik hoop dat we het momentum van het einde van vorig seizoen kunnen vasthouden wanneer we beginnen in Bahrein", zegt de Britse coureur die vorig seizoen tussen beide Ferrari's als zesde eindigde in het wereldkampioenschap.

Red Bull aanpakken?

De populaire coureur gaat vervolgens in op de livery van 2024: "De nieuwe livery ziet er geweldig uit met een aantal elementen van vorig jaar. Ik weet zeker dat de fans het net zo geweldig vinden als ik." De Brit kan niet wachten om in zijn nieuwe wagen te stappen: "Iedereen heeft zó hard gewerkt in de fabriek tijdens de winterstop. Ik kan niet wachten om achter het stuur te kruipen en onze concurrenten aan de voorkant uit te dagen."