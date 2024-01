Brian Van Hinthum

Dinsdag 16 januari 2024 19:57

McLaren baarde op dinsdag opzien door plotseling de nieuwe livery voor het 2024-seizoen uit de doeken te doen. De Britse renstal heeft de kleuren voor het nieuwe seizoen aan de wereld laten zien en Zak Brown kijkt enorm uit naar het volgende jaar.

Het zijn mooie tijden geworden voor het team van McLaren in het 2023-seizoen. In eerste instantie leek de papaya-gekleurde bolide één van de zwakste op de grid, maar gedurende het seizoen heeft de Britse renstal het lek boven gekregen aan de hand van verschillende upgrades die succesvol zijn gebleken. De laatste races deed het team steeds uitstekend mee en men had richting de laatste races van het seizoen goede hoop op mooie resultaten. Dat lukte, want beide wagens mochten bijvoorbeeld in Japan en Qatar mee naar het podium.

Auto tot leven

Er heerst dus een hoop vertrouwen richting het nieuwe seizoen. Brown blikt na de lancering van de nieuwe livery vooruit op komend jaar: "We zijn blij om de nieuwe livery voor het nieuwe seizoen te lanceren. Het ontwerp ziet er geweldig uit. Ik kan niet wachten om weer te gaan racen om te zien hoe de auto tot leven komt. We zijn 2023 niet begonnen zoals we wilden, maar Andrea [Stella] en het team hebben geweldig werk geleverd na de organisatorische herstructurering. Het harde werk gaat door richting 2024 en we hopen het excellente momentum mee te nemen."

Norris en Piastri

De CEO van McLaren kijkt uit naar het zien van zijn twee getalenteerde coureurs in de nieuwe bolide: "Ik heb het vertrouwen dat het geweldige duo van Lando [Norris] en Oscar [Piastri] meer herinneringen samen gaat maken na zo'n geweldig tweede deel van het seizoen. Het team eindigde uiteindelijk vierde in het kampioenschap met 302 door het laatste half jaar. Dit zijn allemaal stappen van het jaar ervoor, waarmee we onze missie om vooraan de grid mee te doen blijven voortzetten."