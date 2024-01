Lars Leeftink

Dinsdag 16 januari 2024 13:49 - Laatste update: 13:58

Toto Wolff is het zeker niet altijd eens met Max Verstappen, maar sluit zich aan bij de uitgesproken mening van de Nederlander als het aankomt op de sprintraces die F1 nu een paar jaar aan het organiseren is. Toch hoop Wolff in de toekomst ook dat Verstappen niet meteen alle voorgestelde veranderingen van tafel veegt.

Verstappen heeft zich, sinds de invoering van de sprintraces, vaak uitgelaten over het format. De Nederlander is er geen fan van en is van mening dat de kwalificatie op vrijdag en de korte race op zaterdag niet echt iets toevoegen en daarnaast ook de magie van de Grand Prix op zondag door deze sessies minder wordt. Het format is al meerdere keren aangepast en zal ook in 2024 weer veranderen. Op de vrijdag wordt er gekwalificeerd voor de sprintrace, waarna de zaterdag geopend wordt met de sprintrace en daarna de kwalificatie voor de Grand Prix plaats zal vinden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Viaplay: van investeringen en ambities naar onvrede en financiële problemen

Wolff over Verstappen

In gesprek met La Gazetta dello Sport gaat Wolff in op de uitspraken van Verstappen, die vaak van zich laat horen. Wolff is het eens met Verstappen als het gaat over de sprintraces. "Zoals ik het zie, is Max een purist en denkt hij ongeveer hetzelfde over de Formule 1 als ik: vrijdag en zaterdag draaien om de voorbereiding en om de kwalificatie, en dan heb je op zondag het hoofdgerecht, waarbij je toeleeft naar de start." Toch moet Verstappen volgens Wolff wel meer openstaan voor veranderingen binnen de koningsklasse. "Je moet echter wel openstaan voor veranderingen. We houden allemaal van tradities, zelfs Stefano Domenicali [Formule 1-CEO, red], maar we moeten ook een nieuw publiek bereiken en de sport moderner maken voor jonge mensen."

Wolff over Antonelli

De Italiaanse krant vraag Wolff ook naar Andrea Kimi Antonelli, het talent van Mercedes. De Oostenrijker is lovend over de coureur die volgend jaar meteen de stap naar de Formule 2 gaat zetten. "Ik kan alleen maar respect hebben voor Marco en Veronica [vader en moeder van Antonelli], de genieën die een jongen met een buitengewoon talent gecreëerd hebben. Kimi is een talent, maar hij is ook een loyaal en oprecht persoon, en dat is net zo belangrijk. Achter het stuur kan hij keihard zijn. Hij is al bij ons sinds hij elf jaar oud was, en we willen dat hij ruimte krijgt om op te groeien. We willen hem niet opbranden. In de Formule 2 zal hij niet iedereen omverblazen, dat is simpelweg niet mogelijk. Ik ben wel groot fan van hem, en de tijd zal uitwijzen wat onze baby boy in de Formule 1 kan doen."