Viaplay: van investeringen en ambities naar onvrede en financiële problemen

Lars Leeftink

Dinsdag 16 januari 2024 12:58 - Laatste update: 13:16

Dat Viaplay in zwaar weer heeft gezeten en eigenlijk nog steeds zit, zal niemand ontgaan zijn. De Scandinavische streamingdienst kwam eind 2021 met veel ambitie naar Nederland, maar heeft dit tot nu toe allesbehalve waar kunnen maken.

Tot eind 2021, misschien wel het meest spectaculaire F1-seizoen ooit, had Ziggo Sport de rechten en groeide het bedrijf in Nederland mee met inmiddels drievoudig wereldkampioen Max Verstappen. Ziggo Sport besloot zich, na het kwijtraken van de F1-rechten, te gaan focussen op onder meer MotoGP, Moto2 en Moto3 en doet dit tot op de dag van vandaag met succes. Viaplay ging ondertussen aan de haal met de rechten van de Formule 1 en slaagde er meteen in om de fans in Nederland overstuur te maken.

Viaplay 2022

Dit begon eigenlijk al voordat de testdagen van het seizoen 2022 begonnen. Viaplay besloot Olav Mol en Jack Plooij, die al jaren als commentator en pitreporter actief waren, niet als commentator en pitreporter aan te stellen. De streamingdienst besloot een compleet nieuw commentaarduo te kiezen, maar daarnaast werd ook de aanpak compleet op de schop gegooid, Er kwamen een paar praatprogramma's rondom de raceweekenden en analyses van Nederlanders zoals Chrijstian Albers, Tim en Tom Coronel en nog veel meer. Ook waren er analyses van oud-coureurs zoals Mika Häkkinen. Verder ging Viaplay zich ook focussen op een hoog aantal documentaires, vooral over Verstappen. Naast de Formule 1 kreeg Viaplay ook de rechten van de Premier League en Bundesliga (voetbalcompetities), DTM, darts en andere sporten zoals handbal.

Begin seizoen 2022

De vuurdoop van Viaplay in F1 kwam tijdens de testdagen in Bahrein, die door de streamingdienst live uitgezonden werden. De kritiek was meteen stevig, onder meer op het commentaar en de analisten. Het was echter vooral de techniek die te wensen over zou laten. Streams deden het niet en als de streams het wel deden, ontbrak het geluid of liep het geluid achter, was de kwaliteit van de stream niet van het beloofde niveau of kon je de sessie niet of met problemen terugkijken. Het zijn problemen die af en toe, zelfs in 2023, nog voorkomen.

Financiële problemen

Veel mensen besloten al snel hun abonnement op te zeggen, waardoor Viaplay op verschillende manieren probeerde om de financiële verliezen goed te maken. Zo kwamen er aanbiedingen voor abonnementen, maar werden ook de prijs van het abonnement flink verhoogd. Daar waar het maandbedrag eerder op iets boven de tien euro zat, is deze prijs in 2024 inmiddels opgelopen naar 15,99 euro per maand. Daarnaast is het jaarabonnement, dat voor 99 euro beschikbaar was, verdwenen. Dit om te voorkomen dat mensen geld konden besparen op een abonnement en wel een maandabonnement in plaats van een jaarabonnement moesten nemen.

2023

Dat gebeurde allemaal al in het jaar 2023, een jaar dat voor Viaplay geen goed jaar bleek te zijn. Er moest onder meer flink bezuinigd worden op het personeel, daar waar ook de waarde van Viaplay op de beurs behoorlijk naar beneden ging. Richting het einde van het jaar 2023 bleek Viaplay op korte en lange termijn een geldprobleem te hebben en besloot het bedrijf onder meer te gaan vertrekken uit veel landen waar Viaplay nu actief is. De streamingdienst gaat zich focussen op de Scandinavische en Nederlandse markt, iets wat volgens kenners al 'het faillissement van Viaplay' zou zijn.

Toekomst

Begin dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat Viaplay op korte termijn gered was en de aandeelhouders een geldinjectie van 20 miljoen euro goed hadden gekeurd. In ruil daarvoor krijgen PPF en Canal+ allebei 29,3% van de aandelen van Viaplay Group in handen. Zeker de laatste partij is interessant, omdat de rechten van F1 in Nederland voor het seizoen 2025 beschikbaar zijn. Ziggo Sport is natuurlijk een logische kandidaat hiervoor, maar Canal+ was de laatste tijd ook al vaak in de geruchten terug te vinden. Het Franse bedrijf heeft dit nu kracht bijgezet door 29,3% van de aandelen van Viaplay te kopen. Canal+ heeft zelf al een platform voor sporten zoals padel, maar de markt voor die sporten in Nederland is natuurlijk niet zo groot als F1.

Met Roger Lodewick als nieuwe CEO en SVP van Viaplay in Nederland wil de streamingdienst aan de toekomst in Nederland gaan werken. Het is niet gek dat de Formule 1 de focus is in het bewerkstelligen van een succesvolle toekomst in Nederland.