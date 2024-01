Remy Ramjiawan

Dinsdag 16 januari 2024 10:36 - Laatste update: 10:38

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft vertrouwen in het nieuwe jaar. De Oostenrijker gooide halverwege het seizoen in 2023 het concept van de auto om en verwacht dat dit zijn vruchten zal afwerpen in het komende jaar.

Het team uit Brackley begon het nieuwe tijdperk van de Formule 1 weliswaar met een innovatieve wagen, maar uiteindelijk ontbrak het aan snelheid. Het concept, waarbij de sidepods zo goed als verdwenen waren, bracht het team niet het gewenste resultaat. Mike Elliott is uiteindelijk vervangen door James Allison en onder leiding van laatstgenoemde zal het team een andere koers inslaan.

'W15 voelt aan als echte auto'

Wolff heeft van simulator-coureur Anthony Davidson veelbelovende signalen ontvangen, zo vertelt hij in The Telegraph: "Hij reed in Melbourne [in de simulator] en zei: 'De auto voelt voor het eerst in twee jaar als een echte auto.' Natuurlijk zou ik willen dat dit overeenkomt met het gedrag op het circuit, maar we hebben de afgelopen twee jaar gezien dat dit niet altijd het geval was", zo houdt hij nog wel een slag om de arm.

Één van de grootste kritiekpunten van Lewis Hamilton was de zitpositie van de Mercedes. Volgens de zevenvoudig kampioen zat hij simpelweg iets te ver naar voren, maar dat zou met de W15 nu verleden tijd moeten zijn.

'McLaren maakte stap met slechts één upgrade'

Toch is het nog maar de vraag of het allemaal genoeg is om Red Bull Racing het vuur aan de schenen te leggen. Wolff put echter vertrouwen uit de stappen die McLaren vorig jaar heeft weten te zetten: "We hebben vorig jaar gezien wat een enorme stap McLaren maakte met slechts één upgrade. We hebben een tweejarige deal getekend met Lewis en we zijn het aan hem, aan George [Russell] en aan het hele team verschuldigd om er volle aandacht aan te besteden in 2024 en 2025. Ik denk dat het mogelijk is."

Pitstops moeten beter

Wolff legt verder uit dat het niet alleen aan het materiaal ligt; ook de procedures, zoals bijvoorbeeld bij de pitstops, moeten in zijn ogen strakker. "Ik denk dat de reglementen, zoals ze een paar jaar geleden zijn opgesteld, door ons op een zeer conservatieve manier zijn geïnterpreteerd. En we hebben gezien dat andere teams het anders doen. Dus let op deze ruimte. Ik denk dat het heel anders zal zijn", aldus Wolff die maandag voor drie jaar bijtekende als teambaas van Mercedes.