Verstappen begint voorbereiding op 2024-seizoen op 'Blue Monday'

Remy Ramjiawan

Maandag 15 januari 2024 13:32

Voor regerend wereldkampioen Max Verstappen zit de winterstop erop. De Limburger is met zijn nieuwe trainer Rupert Manwaring aan de slag gegaan om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen, zo meldt De Telegraaf.

Het 2024-seizoen wordt het langste Formule 1 jaar uit de geschiedenis. Het is de bedoeling dat het spektakel maar liefst 24 Grands Prix gaat afwerken en daar horen ook nog zes sprintraces bij. Voor de coureurs en de teams een loodzware opgave, maar het miljoenenbal heeft de kalender alsmaar groter gemaakt.

Vettel evenaren in 2024

Verstappen zal in 2024 jagen op zijn vierde wereldtitel op rij, iets wat Sebastian Vettel eerder ook al wist te bewerkstelligen. Eenvoudig wordt het niet, want niet alleen de concurrentie zal de messen geslepen hebben, het is ook nog maar de vraag wat de RB20 kan gaan doen, al borduurt die auto voort op de rappe RB19. Het nieuwe jaar wordt op zaterdagavond 2 maart afgetrapt met de race in Bahrein en dus hebben de coureurs nog even de tijd om aan hun fysiek te gaan werken.

Rupert Manwaring

Nieuwe trainer, verder alles hetzelfde

Vanaf dit seizoen heeft Verstappen Manwaring aan zijn zijde, de voormalig coach van Carlos Sainz. Manwaring zal ervoor moeten zorgen dat de Limburger in topconditie aan de start van het seizoen verschijnt. Binnen Red Bull Racing ziet het er verder hetzelfde uit voor de Nederlander. Zo zal Sergio Pérez nog altijd het zitje naast Verstappen invullen, wel is de Mexicaan bezig met zijn laatste contractjaar. Adviseur Helmut Marko blijft daarnaast ook minimaal drie jaar aanwezig bij Red Bull Racing, een harde eis van Verstappen.