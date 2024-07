Het tiende seizoen in de Formule E zit erop. Dit is de uitslag bij de coureurs en constructeurs in de elektrische raceklasse, waarin Nyck de Vries en Robin Frijns actief zijn.

Het seizoen 2024 in de Formule E bestond dit jaar uit zestien races na het afgelasten van het raceweekend in Hyderabad (India). Er waren zes double headers in 2024, raceweekend met twee races (op zaterdag en zondag). Elf teams deden mee in 2024, teams die uit twee coureurs per team bestaan. In totaal deden er dus 22 coureurs mee aan het seizoen, waaronder veel oude bekenden uit de Formule 1, 2022-wereldkampioen Jake Dennis en Nederlanders Frijns en De Vries.

Artikel gaat verder onder video

Stand Formule E

Tijdens het knotsgekke laatste weekend in Londen werd Pascal Wehrlein voor het eerst kampioen in de Formule E. De Duitser scoorde in totaal 199 punten en kon daarmee Mitch Evans en Nick Cassidy aftroeven. Oliver Rowland, Antonio Felix da Costa, Jean-Eric Vergne, Jake Dennis, Maximilian Gunther en Frijns eindigden in de top tien. Voor De Vries zat er niet meer in dan P18.

Bij de teams waren het Jaguar en Porsche die de Formule E in 2024 domineerden. Jaguar won het kampioenschap bij de constructeurs met 368 punten, voor Porsche met 343 punten. DS Penske werd derde, voor Nissan, Andretti en Envision Racing. Grote namen als McLaren en Maserati eindigden buiten de top vijf.

Bij de leveranciers was het Porsche dat met 462 punten op P1 eindigde, voor Jaguar, Nissan en Stellantis.

Gerelateerd