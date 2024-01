Vincent Bruins

Na een welverdiende rustdag na die zware 48-uursproef gingen de deelnemers van de 2024 Dakar Rally verder met Etappe 7. Het was geen goede dag voor Audi. De Duitse formatie zag Carlos Sainz tijd verliezen op Sébastien Loeb, terwijl Mattias Ekström lang stilstond met pech. Mitchel van den Brink vierde zijn verjaardag in stijl door het gevecht aan te gaan met Martin Macík.

Vandaag werd de langste route verreden van 873 kilometer van de hoofdstad Riyad naar Ad Dawadimi. 483 kilometer hiervan was de special stage. José Ignacio Cornejo scoorde zijn derde etappezege bij de motoren en keert terug in de top drie van het klassement. De Chileen is ingelopen op de twee koplopers, zijn Honda-teamgenoot Ricky Brabec en Hero-rijder Ross Branch. Na 32 uur en 37 minuten competitie is het verschil tussen Brabec en Branch slechts 1 seconde in de tussenstand. Luciano Benavides werd vandaag tweede op de proef, 3 minuten achter Cornejo en 20 seconden voor zijn oudere broer Kevin Benavides. Etappewinnaar Alexandre Giroud maakte bij de quads 14 minuten goed op klassementsleider Manuel Andújar. Eryk Goczał had een uur voorsprong bij de T3-Buggy's, maar de dominante Pool is gediskwalificeerd en uit de rally gehaald, omdat de koppeling van zijn Taurus niet voldeed aan de reglementen. Mitch Guthrie won Etappe 7 vandaag en leidt met een gat van 33 minuten naar Red Bull Team USA-ploegmaat Cristina Gutiérrez. Bij de T4-Buggy's neemt Xavier de Soultrait de klassementsleiding over van Yasir Seaidan, nadat hij tweede werd op de proef, 35 seconden achter João Ferreira.

Drama voor Ekström

Sébastien Loeb pakte in de zevende proef zijn tweede etappezege op rij en zijn derde van het evenement. De Prodrive Hunter-coureur heeft 10 minuten goedgemaakt op Carlos Sainz. De Audi van Mattias Ekström lag tweede in het klassement, maar heeft een boel tijd verloren vandaag vanwege mechanische problemen. Hij had nog assistentie nodig van teamgenoot Stéphane Peterhansel die dus ook niet voor zijn eigen kansen kon gaan. Lucas Moraes klokte de tweede tijd op deze zevende stage voor Nasser Al-Attiyah. Sainz werd vierde na een lekke band en zijn voorsprong op Loeb in de tussenstand is precies 19 minuten. Het zal tussen de Spanjaard en de Fransman gaan in deze tweede week, want de nummer drie in het klassement, Moraes, heeft een uur achterstand. De andere Toyota's van Guillaume De Mévius en Giniel de Villiers completeren de huidige top vijf in het autoklassement. Tim en Tom Coronel kwamen als 26e aan de streep vandaag en de Nederlandse tweeling is opgeklommen naar P22 in de tussenstand. Maik Willems werd 45e in Etappe 7.

Van den Brink ondanks pech toch nog tweede

Mitchel van den Brink bepaalde het tempo bij de vrachtwagens in Etappe 7. De Iveco-coureur van Eurol Rallysport vierde vandaag zijn 22e verjaardag. Hij was de hele dag ontzettend snel in de Saoedische woestijn, maar hij verloor wat tijd toen het 4x4-systeem van zijn truck de geest gaf. Na wat reparaties deed hij nog steeds mee in de strijd om de etappezege, maar na een klein navigatiefoutje in de slotfase moest hij dan toch zijn meerdere erkennen in Martin Macík. De Tsjech loopt ook nog eens 20 minuten uit op zijn landgenoot Aleš Loprais die met zijn Praga derde werd op de proef. Vick Versteijnen en Pascal de Baar finishten in de top vijf vandaag voor Janus van Kasteren die een uur moest toegeven op klassementsleider Macík. De top tien bij de vrachtwagens werd vandaag afgemaakt door Anja van Loon en Richard de Groot.