Volgens de 23-jarige Logan Sargeant wordt er anders naar Amerikaanse coureurs gekeken, dan naar Europese rijders. De Williams-coureur stelt dat het voor jonge rijders uit zijn land een stuk lastiger is om de koningsklasse te bereiken, ook ziet hij dat er simpelweg minder verwachtingen zijn van coureurs uit de Verenigde Staten.

Hoewel de Formule 1 keihard aan groeien is in de Verenigde Staten, mist de sport nog altijd een boegbeeld uit het land. Dat zou Sargeant kunnen worden, maar in 2023 kon hij maar nipt zijn zitje voor 2024 veiligstellen. De potentie is duidelijk, want bij een succesvolle Amerikaan is de sport ook gebaat, maar voorlopig lijkt de stap naar de Formule 1 erg moeilijk te zijn.

Weinig Amerikanen maken overstap

In gesprek met Autosport.com legt Sargeant zijn pad naar de sport uit en hij wijst naar moeilijkheden voor Amerikaanse coureurs. "Ik geloof gewoon dat er veel obstakels zijn voor Amerikanen om in de Formule 1 te komen. Het is niet eenvoudig om je leven op te pakken, naar Europa te verhuizen en daar te racen. Het kost veel geld. Het is gewoon veel gemakkelijker om in Amerika te racen. En je hebt daar natuurlijk geweldige opties tussen IndyCar en NASCAR. Het is geen gemakkelijke stap voor iedereen", zo legt hij uit. De barrière is in zijn ogen net iets te groot, waardoor veel coureurs de overstap niet durven te maken. "Dat is waarom ik denk dat, en vooral toen ik opkwam, er maar heel weinig Amerikaanse coureurs waren die überhaupt probeerden naar de Formule 1 te gaan."

Stigma

Hij wijst ook op het stigma dat aan Amerikaanse coureurs kleeft. "Ik denk dat mensen minder verwachten van een Amerikaanse coureur. Maar uiteindelijk maakt het niet uit, want zolang de mensen die ertoe doen weten wat er aan de hand is en weten waar je toe in staat bent, is dat het enige dat telt", zo probeert hij zich daarvoor af te zonderen. Uiteindelijk tellen alleen de prestaties op de baan en dan maakt nationaliteit nooit uit. "En dat is eigenlijk alles wat je kunt doen. Dus zolang de mensen die het moeten weten, op de hoogte zijn, is de rest volledig irrelevant."