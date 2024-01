Jan Bolscher

Zondag 14 januari 2024 12:47

Aston Martin-teambaas Mike Krack vertelt hoe de renstal ervoor heeft gezorgd dat er een goede samenwerking is ontstaan tussen 'zoontje van de baas' Lance Stroll, en tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso.

Aston Martin verraste eind 2022 vriend en vijand met de aankondiging dat Fernando Alonso zich bij het team zou voegen. De Spanjaard kwam over van Alpine, waar hij twee seizoenen eerder zijn rentree in de sport maakte. Hij nam het zitje over van een andere grote naam uit de sport: Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen besloot destijds een punt achter zijn loopbaan in de Formule 1 te zetten. Het is echter een publiek geheim dat Alonso een ietwat lastige coureur kan zijn om in je team te hebben als het minder goed gaat, en dus waren velen benieuwd hoe de samenwerking bij zijn nieuwe werkgever zou verlopen.

Bijzondere situatie

Alonso kwam immers naast Lance Stroll te rijden, de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll. "We hebben uiteraard een bijzondere situatie, want een van de coureurs is de zoon van de eigenaar, en de andere is een ervaren en volwassen coureur", vertelt Krack in gesprek met Autosport. "Je moet dus nadenken over: wat is de dynamiek en hoe zal deze evolueren. Toen Fernando bij ons kwam, waarschuwden veel mensen ons dat hij lastig kan zijn, dus we probeerden onszelf voor te bereiden. We moesten nadenken over onze aanpak. Niet alleen ik, ook de sporting director en de performance director. En hoe gaan we de media managen?"

Eerlijk en transparant

Krack vervolgt: "Maar we moesten ons er bewust van zijn dat Fernando en Lance elkaar al heel lang kennen, al sinds de periode bij Ferrari. Dus we kozen voor de aanpak dat we te allen tijde open, eerlijk en transparant met beiden moesten zijn." Volgens de teambaas is de waarheid soms hard, helemaal in mindere tijden. Maar met hulp van beide coureurs slaagde het team erin een goede relatie te onderhouden: "Ik moet zeggen dat de manier waarop Lance en Fernando met elkaar werken en elkaar behandelen, geen interventie van onze kant nodig heeft. Ze zijn heel volwassen. Ze zetten het team op de eerste plaats, dat geldt ook voor ons. Het team is alles voor ons."