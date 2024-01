Lars Leeftink

Guenther Steiner heeft onthuld dat hij, zoals de geruchten eerder deze week al suggereerden, geen afscheid heeft kunnen nemen van zijn collega's bij Haas nadat hij hoorde dat zijn contract bij Haas niet werd verlengd.

Nadat volgens Gene Haas duidelijk was geworden dat het toekomstplan van hem en Steiner niet overeen zouden komen, besloot Haas het contract van Steiner niet te verlengen en Ayao Komatsu aan te wijzen als teambaas voor 2024. Steiner zei eerder al dat hij het tussen kerst en nieuwjaar hoorde via de telefoon en dat hij zich voorlopig gaat focussen op zijn familie en het opruimen van zijn huis. Er waren echter ook geruchten dat Steiner geen afscheid kon nemen van de mensen waar hij jaren mee heeft samengewerkt. Deze geruchten blijken waar te zijn.

Steiner over afscheid

Bij het evenement Autosport International laat Steiner, geciteerd door Total-Motorsport, Steiner merken dat hij, zoals de geruchten al hadden geschets, inderdaad geen afscheid heeft kunnen nemen van zijn collega's bij Haas. "Ik heb niet de kans gehad om een paar mensen te bedanken toen ik Haas verliet. Ik wil graag alle teamleden bedanken, die ik geen fatsoenlijk afscheid kon geven toen ik vertrok. Ik wil ook alle fans bedanken die ons gesteund hebben toen ik daar was, dat is fantastisch. Ik waardeer het echt."

Steiner bedankt collega's

Steiner baalt ervan dat hij geen afscheid kon nemen, maar volgens hem weten zijn collega's prima dat hij ze waardeert. "Het deed pijn om geen afscheid te nemen. Maar ze kennen me allemaal en weten dat ik nog steeds waardeer wat ze hebben gedaan. Het is altijd het beste om het ze vocaal te zeggen, maar het zou leuk zijn om te zeggen 'hé jongens, bedankt voor alles wat jullie voor het team hebben gedaan'. Het was een team dat erg klein was en vaak op adrenaline draaide. Ze hebben het goed gedaan en ik wil ze bedanken. Het maakt je niet gelukkig als je geen dankjewel zegt."