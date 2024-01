Redactie

Vrijdag 12 januari 2024 19:46

Het is volop winterstop in de Formule 1 en dat betekent dat de coureurs van hun welverdiende vakanties aan het genieten zijn. Zo ook voor Max Verstappen die samen met vriendin Kelly Piquet nog even wat tijd voor elkaar neemt, voordat het langste Formule 1-seizoen ooit van start gaat.

De Limburger gaat 2024 in als de absolute favoriet voor de wereldtitel, al zullen de fans hopen op iets meer strijd voor het kampioenschap. Toch valt of staat alles met een snelle auto en de RB20 borduurt dan ook voort op de meest dominante Formule 1-auto ooit, de RB19. De concurrenten zitten natuurlijk ook niet stil, want Mercedes wil met de W15 een vuist maken tegen het Oostenrijkse team. Ook McLaren en Ferrari zullen aankomend seizoen alles uit de kast halen om het Verstappen zo moeilijk mogelijk te maken.

Date night

Voordat het spektakel over een kleine twee maanden van start gaat en de voorbereiding op het nieuwe jaar gaan beginnen, spenderen Piquet en Verstappen nog de nodige tijd aan elkaar. Piquet maakt zich op voor haar 'date night' met Verstappen en op Instagram is te zien dat daarbij ook een Tenuta San Guido Sassicaia uit 2019 uit de wijnkast wordt getrokken, ter waarde van 500 euro.