Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner heeft deze week officieel plaats moeten maken voor Ayao Komatsu. Daarmee schoof eigenaar Gene Haas de technische man van het Amerikaanse team naar voren. In het verleden heeft Steiner ook voor Red Bull Racing gewerkt en het blijkt dat de tijd zich enigszins heeft herhaald.

Steiner was al sinds 2014 actief voor het Formule 1-team van Haas, nog voordat de renstal daadwerkelijk in de koningsklasse zat. Onder leiding van 58-jarige Italiaan werd de stap naar de Formule 1 gezet en het eerste seizoen wist het team een knappe achtste plek in het constructeurskampioenschap te bemachtigen. In 2018 kwam het hoogtepunt, toen het team als vijfde de winterstop inging. Toch bleven podiumplekken uiteindelijk uit en het team probeert daar met Komatsu aan het roer, verandering in aan te brengen.

Technische kennis

Eigenaar, maar ook geldschieter Gene Haas was na de bekendmaking van het vertrek van Steiner duidelijk. Zo was het karakter Steiner het perfecte uithangbord van het team, zeker in Netflix-serie 'Drive to Survive'. "Dat is het inderdaad. Ik mag Guenther ook, hij is een heel aardig persoon met een zeer goeie persoonlijkheid", zo gaf de oprichter aan bij Formula1.com.

Nadat Red Bull Racing in 2004 het Jaguar-team had overgenomen, waar Steiner al actief was, werd hem gevraagd om aan te blijven in de rol als technische man van het team. Toch liet Christian Horner in 2023 bij Inews over die tijd optekenen: "Guenther was en is een persoonlijkheid, maar het was duidelijk dat hij geen technisch leider was." De technische kennis lijkt het breekpunt dan ook te zijn in beide gevallen. Steiner moest bij Red Bull Racing plaatsmaken voor éne Adrian Newey en uiteindelijk heeft hij bij Haas nu ook plaats moeten maken voor een technische man, namelijk Komatsu.