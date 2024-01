Brian Van Hinthum

Donderdag 11 januari 2024 15:40

Max Verstappen zit inmiddels alweer op drie wereldtitels na het 2023-seizoen en steeds vaker wordt het record van Michael Schumacher en Lewis Hamilton erbij gehaald. Peter Windsor denkt dat het absoluut mogelijk is dat Verstappen ook ooit zeven wereldtitels gaat behalen en vreest dus voor de Britse coureur.

Het seizoen van 2023 begon nog uiterst interessant bij het team van Red Bull Racing. Verstappen en Pérez deelden de overwinningen tijdens de eerste vier races van het seizoen, waarbij de Mexicaan er met de zeges op de twee stratencircuits in Djedda en Bakoe vandoor ging. Het bleken achteraf echter de laatste twee wapenfeiten van de coureur uit Guadalajara te zijn, want Verstappen schreef - op de race in Singapore na - vervolgens alle Grands Prix op zijn naam, waardoor hij uiteindelijk op negentien zeges in 2023 kwam te staan.

Artikel gaat verder onder video

Goed team

De recordboeken worden er inmiddels regelmatig bij gepakt en ook het belangrijkste record - de meeste wereldtitels - lijkt te verslaan gezien Verstappen zijn jonge leeftijd. Ook Windsor denkt dat het mogelijk is: "Absoluut. Ik had het hier met een vriend over, hoe goed Max nu is. Ik maakte het punt dat één van de redenen dat hij nu zo goed is, is dat hij altijd een goed team met een goede auto om zich heen heeft. Hij kent de mensen goed. Vooral Adrian Newey en Christian Horner. Het is een heel goed team. Hij past daar als en handschoen en dat is een perfecte situatie voor een coureur met zijn talent", zegt hij op zijn YouTube-kanaal.

Achtste titel Hamilton

Windsor vervolgt: "Natuurlijk was er een tijd dat Mercedes een betere motor had waardoor ze niet echt mee konden doen, maar zelfs toen was het een goed team. Nu is de auto briljant en haalt dat steeds meer uit Verstappen." Windsor denkt dna ook dat Hamilton zijn droom van de achtste wereldtitel langzaam maar zeker in de ijskast kan gaan zetten: "Heeft Lewis kans op nog een kampioenschap? Ik hoop het echt, want ik voel me verschrikkelijk over wat er in Abu Dhabi gebeurd is. Maar ik denk niet dat hij de kans krijgt zo lang Max bij Red Bull zit."