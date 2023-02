Brian Van Hinthum

Vrijdag 10 februari 2023 18:15

Red Bull Powertrains gaat volgens de plannen vanaf 2026 samen met Ford zijn intrede maken als 'nieuwe' motorfabrikant in de Formule 1. Tóch wil de FIA het project van Red Bull niet als volledige nieuwe motorfabrikant aanmerken wegens de banden met Honda, waardoor de Milton Keynes-formatie een financieel voordeel misloopt in de opbouw naar 2026.

Het nieuws hing natuurlijk al even de lucht, maar het Amerikaanse Ford keert terug in de Formule 1. In het verleden produceerde het Amerikaanse automerk al motoren voor de koningsklasse. Diverse Formule 1-teams werden in het V10-tijdperk voorzien van Cosworth-krachtbronnen, dat onder het merk van Ford valt. Voor het laatst was Ford onder de eigen naam actief bij het team van Jaguar, dat natuurlijk alweer dateert van 2004. Nu keren zij dus terug in een samenwerking met het Red Bull Powertrains-project, waar ondertussen al hard aan gewerkt wordt. Red Bull wil als enige team met Ferrari de krachtbron én het chassis op dezelfde plek ontwikkelen.

Banden met Honda

Red Bull Powertrains en Ford zullen echter niet als volledige nieuwe motorfabrikant aangewezen worden door de FIA wanneer zij in 2026 hun intrede maken. Er wordt gekozen om slechts een gedeeltelijke status te verlenen aan het project, weet Motorsport.com te melden. Dit alles heeft voornamelijk te maken met het feit dat Honda op de achtergrond nog altijd banden onderhoudt met Red Bull en het allemaal vrij onduidelijk is in hoe verre het Oostenrijkse team nog voordeel behaalt uit informatie en bronnen van de Japanse motorfabrikant. Nadat men documenten inleverde om de banden te bewijzen aan de FIA, heeft men besloten om op basis van de informatie een gedeeltelijke toewijzing te verlenen.

Financiële gevolgen

Dat zou onder meer te maken hebben met het feit dat Red Bull Powertrains op dit moment bijvoorbeeld de batterijen ontwikkelt voor de Honda-motoren, waardoor zij al voorkennis hebben ten opzichte van daadwerkelijke nieuwe fabrikanten, zoals Audi. Het niet verkrijgen van de volledige benoeming van de FIA houdt onder meer in dat er financiële nadelen verbonden zijn. Nieuwe motorfabrikanten, zoals Audi, mogen in 2023 en 2024 tien miljoen dollar extra uitgeven bovenop de budgetcap en in 2025 vijf miljoen dollar. Red Bull Powertrains krijgt slechts een benoeming van 90 procent, waardoor zij in 2023 en 2024 een miljoen dollar minder mogen uitgeven en in 2025 een half miljoen dollar.

