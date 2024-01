Alle belangrijke datums om naar uit te kijken in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen

Redactie

Donderdag 11 januari 2024 11:27

De start van het nieuwe Formule 1-seizoen laat nog even op zich wachten, maar de aanloop naar het wereldkampioenschap van 2024 komt langzaam op gang. Hoog tijd om alle belangrijke datums op een rijtje te zetten.

Het Formule 1-seizoen van 2024 gaat van start in Bahrein. Op zaterdag 2 maart wordt hier de eerste van in totaal 24 Grands Prix verreden. De race vindt plaats op zaterdag, met het oog op de hierop volgende Grand Prix in Saoedi-Arabië. Deze wordt eveneens op zaterdag verreden vanwege de Ramadan. Om de planning goed in elkaar over te laten lopen, wordt het seizoen daarom ook afgetrapt met een zaterdagrace. De campagne loopt dit jaar helemaal door tot in december, met als slotstuk de Grand Prix van Abu Dhabi op zondag 8 december. Ook vóór de start van het nieuwe seizoen is er echter al genoeg om naar uit te kijken.

Artikel gaat verder onder video

Lanceringen van de nieuwe auto's

Veel fans kijken in aanloop naar een nieuw seizoen vaak uit naar de autolancering van hun favoriete team. Hier maken de renstallen voor het eerst hun bolide voor het nieuwe jaar wereldkundig. Vaak wordt er groots uitgepakt, al valt de tentoonstelling in de praktijk soms wat tegen. Dit jaar zal er vooral speciale aandacht zijn voor het Stake F1 Team. Met het vertrek van voormalig titelsponsor Alfa Romeo is de kans groot dat de wagen van het achterliggende Sauber Motorsport, in nieuwe kleuren wordt gehuld. Op moment van schrijven hebben vier teams een lanceerdatum bekendgemaakt. Dit artikel wordt continu geüpdatet, zodra er meer informatie volgt.

Lanceerdatums 2023-auto's

Team Datum onthulling auto 2023 Red Bull Racing Nog niet bekend Mercedes Nog niet bekend Ferrari Dinsdag 13 februari McLaren Nog niet bekend Aston Martin Maandag 12 februari Alpine Nog niet bekend Williams Maandag 5 februari AlphaTauri Nog niet bekend Sauber Maandag 5 februari Haas Nog niet bekend

Drive to Survive - seizoen zes

De Netflix-serie Drive to Survive is inmiddels uitgegroeid tot een begrip onder Formule 1-fans. De streamingdienst werpt hier een blik achter de schermen bij de deelnemende teams en volgt alle actie op en naast de baan op de voet. Ook is het productieteam niet vies van een beetje (overdreven) showbusiness. Als je in het achterhoofd houdt dat onderlinge rivaliteiten en akkefietjes vaak ietwat overdreven worden, kijkt het verder best lekker weg. Alhoewel Netflix de lanceerdatum voor seizoen zes nog niet officieel naar buiten heeft gebracht, is het met enige zekerheid te zeggen dat de reeks vanaf vrijdag 23 februari beschikbaar zal worden op de dienst: de laatste dag van de wintertestdagen.

Wintertestdagen Bahrein

En dan tot slot natuurlijk, de wintertestdagen in Bahrein: de eerste keer dat de nieuwe wagens op het circuit aan de tand worden gevoeld. Een zeer belangrijk moment voor de teams, omdat hier voor het eerst bekeken kan worden of de windtunnelgegevens overeenkomen met wat de auto op het echte asfalt doet. Het wintertesten wordt ook dit jaar weer verdeeld over drie dagen, dit keer op woensdag 21 februari, donderdag 2 februari en vrijdag 23 februari: een week voor de start van het nieuwe seizoen. Bekijk het volledige schema hieronder.

Tijdschema testdagen Bahrein 2024