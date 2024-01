Brian Van Hinthum

Donderdag 11 januari 2024 10:45

Eigenlijk had niemand het woensdagavond aan zien komen dat Guenther Steiner het veld zou gaan ruimen bij het team van Haas en de verbazing was dan ook groot onder de Formule 1-fans. We zetten een aantal reacties op een rijtje na de teambaaswissel bij de Amerikaanse renstal.

Steiner en Haas zijn eigenlijk al jarenlang een combinatie die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in de Formule 1-paddock, maar daar komt plotsklaps een eind aan. De Italiaan, die onder fans geliefd werd door zijn hilarische bijdrage aan de Netflix-hitserie Drive to Survive, moet het veld ruimen bij de Amerikaanse renstal wegens een gebrek aan consistentie in de resultaten. Hij wordt vanaf dit seizoen vervangen door Ayao Komatsu.

Daarmee komt er een eind aan een samenwerking sinds 2014. Haas beleefde onder Steiner een aantal mooie momenten, zoals de pole position van Kevin Magnussen in Brazilië in 2022. Toch was het over het algemeen niet altijd om over naar huis te schrijven. Ook in 2023 was het op zaterdag vaak briljant, waarna de bandenvretende Haas dan later op zondag weer ver wegviel. Het betekent het einde van Steiner en op het internet is men - zoals verwacht - teleurgesteld na het verliezen van een gangmaker als hij.

Drive To Survive producerspic.twitter.com/ap2thZf8ZF — dystainak (@dystainak) January 10, 2024

Guenther is an entertaining man but this makes sense, haas have been an embarrassment for years now — TheApexHound (@TheApexHound) January 10, 2024

I pretend i didn't listen pic.twitter.com/MjIaEJkBBj — Miss Formula 1 (@Miss_Formula1) January 10, 2024

Guenther was the only good thing at haas now no body will even root for haas what a loss man — Miss Formula 1 (@Miss_Formula1) January 10, 2024

What a move! Didn't see it coming! 🤯 — TheAceMaker🐧💥🤖 (@TheAceMaker) January 10, 2024

