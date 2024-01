Vincent Bruins

Dinsdag 9 januari 2024 20:31

Na de derde dag van de 2024-editie van de Dakar Rally kregen de teams slechts twee uur de tijd om aan hun voertuigen te sleutelen voor de vierde etappe van vandaag. Het was dus een soort marathonetappe. Sébastien Loeb sleepte zijn eerste etappezege van deze rally binnen, terwijl Janus van Kasteren won bij de vrachtwagens.

Etappe 4 van Al Salamiya naar Al-Hofuf, een route van 631 kilometer, bestond uit een special stage van 299 kilometer. José Ignacio Cornejo was voor de tweede maal de snelste onder de motordeelnemers voor Honda-teamgenoot Ricky Brabec. Ross Branch werd vierde op vier en een halve minuut achterstand na een valpartij. De Hero-coureur uit Botswana is de leiding in het algemeen klassement kwijtgeraakt aan Cornejo. Manuel Andújar heeft een ruime voorsprong van twintig minuten bij de quads na zijn eerste etappezege. Eryk Goczał breidde zijn voorsprong bij de T3-Buggy's uit naar een half uur na zijn derde overwinning in vier etappes. João Ferreira werd de vierde verschillende winnaar bij de T4-Buggy's, maar Gerard Farrés Güell leidt daar nog altijd de tussenstand, een kwartier voor Jérôme de Sadeleer.

Artikel gaat verder onder video

Zware crash voor teamgenoten van gebroeders Coronel

In de nacht na Etappe 3 kwam het bericht dat de teamgenoten van Tim en Tom Coronel, rijder Michel Kremer en navigator Thomas de Bois, een zware crash hadden meegemaakt, waarbij ze op een nare manier landden na een sprong in de duinen. Beiden gingen naar het ziekenhuis met rugklachten. Voor de Coronels was er toch nog goed nieuws. De Nederlandse tweeling werd in Etappe 4 namelijk netjes 25e op een halfuurtje achterstand, hun beste resultaat van de rally tot nu toe. Vooraan was het Loeb die de etappezege pakte bij de auto's. Yazeed Al-Rajhi werd tweede ondanks een lekke band en breidde zijn leiding op de Audi van Carlos Sainz uit naar vier minuten. De Spanjaard kwam als vierde over de streep achter Nasser Al-Attiyah. Laatstgenoemde ligt elf minuten achter Al-Rajhi in het klassement. Maik Willems moest het doen met P58 in zijn Toyota.

OOK INTERESSANT: Red Bull presenteert in 2024 eigen hypercar

Eén-tweeresultaat voor Nederlanders

Van Kasteren bezorgde het Iveco-team van De Rooy de derde etappezege bij de vrachtwagens in vier dagen. Hij was acht minuten sneller dan Aleš Loprais die een lekke band kreeg, en dus ligt Van Kasteren weer aan kop in de tussenstand met een voorsprong van vijf minuten. Martin Macík blijft derde in het klassement, maar de Tsjech verloor een heleboel tijd. Hij miste een waypoint tijdens het navigeren en krijgt daarvoor een straf van een half uur. Achter Van Kasteren werd Mitchel van den Brink tweede op de proef. Er was daarachter nog meer succes voor de Nederlanders. Michel Becx werd vijfde voor Pascal de Baar, Vick Versteijnen en Richard de Groot. Het damesteam van Anja van Loon, navigator Floor Maten en monteur Marije van Ettekoven completeerde de top tien in Etappe 4.