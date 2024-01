Brian Van Hinthum

Dinsdag 9 januari 2024 10:59

Max Verstappen begint komend jaar alweer aan zijn tiende seizoen in de Formule 1. De drievoudig wereldkampioen gaat op jacht naar zijn vierde titel, terwijl er inmiddels al genoeg gebeurd is in de jaren hiervoor. Daar staat de Nederlander nu even bij stil.

Het is 2024 en dat betekent dat Verstappen alweer aan zijn tiende jaar in de Formule 1 begint, daar de Nederlander in 2015 voor het eerst aan de start van een seizoen verscheen. Inmiddels is er in de tussentijd natuurlijk een hoop gebeurd. Nadat hij anderhalf jaar mocht rijpen bij het team van Toro Rosso, kreeg de Nederlander middenin het 2016-seizoen ineens de kans om al vroeg in zijn loopbaan de overstap te maken richting een topteam: Red Bull Racing. Het team besloot namelijk om de Nederlander en Daniil Kvyat van stoeltje te laten ruilen.

Tien jaar Verstappen

Prompt won de Limburger zijn eerste race voor het team en de rest is daarna natuurlijk geschiedenis. Verstappen pakte na een zenuwslopend 2021-seizoen drie titels op een rij en is voor 2024 opnieuw dé te kloppen man, nadat hij in 2023 bijna elk record dat je kon bedenken aan diggelen reed. Verstappen staat op zijn socials even stil bij 'een decennium in de Formule 1', waarbij een aantal van zijn hoogtepunten in een filmpje van één minuut verwerkt zijn. Veel te kort natuurlijk, maar wel mooie beelden.