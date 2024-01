Vincent Bruins

De tweede dag van de 2024 Dakar Rally zit erop. Stéphane Peterhansel pakte de etappezege in de elektrische Audi en schreef daarmee geschiedenis in de roemruchte rally. Er was wederom succes voor Janus van Kasteren, maar een aantal andere Nederlanders hadden pech.

Er werd een etappe van maar liefst 662 kilometer verreden, waarvan 470 kilometer de special stage was. De deelnemers moesten van Al Henakiyah richting Ad Dawadimi. José Ignacio Cornejo won bij de motoren voor Luciano Benavides en Honda-teamgenoot Pablo Quintanilla, maar het is Etappe 1-winnaar Ross Branch die nog altijd aan de leiding gaat in het klassement. De Hero-rijder uit Botswana werd vandaag elfde na wat navigatieproblemen. Marcelo Medeiros was wederom dominant in de klasse voor de quads. Voor de tweede etappe op rij was het een één-twee-drie voor de Goczał-familie bij de T3-Buggy's met Eryk voor Michał en Marek. Gerard Farrés Güell versloeg Xavier de Soultrait met een voorsprong van vijf seconden, en de Can-Am-rijder pakt de leiding af van Rodrigo Varela bij de T4-Buggy's.

Motorrijder Carles Falcón is ernstig gewond geraakt na een val en moest naar het ziekenhuis worden gevlogen. Toen de dokters hem in de woestijn aantroffen, moest hij gereanimeerd worden. Wat de verwondingen precies zijn van de Spaanse KTM-rijder, is niet bekend. Ook is nog niet bekend of hij nog in levensgevaar is.

Peterhansel evenaart record van Vatanen

Guillaume De Mévius won verrassend Etappe 1 bij de auto's, maar op de tweede dag had de Belg het lastig. Hij werd negentiende en valt daarmee terug naar P5 in het klassement. De overwinning ging vandaag naar Peterhansel. De Fransman evenaart daarmee het record van Ari Vatanen met 50 etappezeges. Sébastien Loeb schuift op naar de derde plek in het klassement na de tweede positie op de proef van vandaag. De andere Prodrive Hunter van Nasser Al-Attiyah werd vierde na ophangingsproblemen, achter de Toyota van Seth Quintero. Carlos Sainz senior verloor zeventien minuten vanwege lekke banden, maar mede dankzij een goede eerste etappe waarin zijn concurrentie weer problemen had, neemt hij toch de leiding in het klassement over. Tim en Tom Coronel kwamen vandaag als 34e over de streep, dertien posities voor Maik Willems.

Van Kasteren breidt voorsprong uit

Bij de vrachtwagens zat het ontzettend dicht bij elkaar, maar het was wederom de De Rooy-Iveco van Janus van Kasteren die de snelste tijd klokte op de tweede etappe. Hij versloeg Aleš Loprais op slechts zes seconden. De Tsjech vinden we nu op de tweede stek in het algemeen klassement voor diens landgenoot Martin Macík die vandaag derde werd. Gert Huzink werd gisteren nog netjes tweede, maar nu in de tweede etappe vonden we de Renault-hybride op zijn kant. Zonder veel schade werd hij door Pascal de Baar weer op vier wielen geholpen. Ook Martin van den Brink maakte een koprol. Zijn zoon Mitchel zou gaan voor de overwinning dit jaar, maar hij kreeg te maken met een kapotte stuurpomp, remproblemen en versnellingsbakproblemen, met reparaties van bijna een uur tot gevolg. De Baar werd vierde, twee posities voor Michiel Becx. Huzink werd ondanks de crash achtste voor Richard de Groot.