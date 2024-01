Kelly Piquet deelt kliekjes van wintersportvakantie met Verstappen en Penelope

Vincent Bruins

Zondag 7 januari 2024 18:02

Het is de laatste dag van de vakantie voor de teams en coureurs uit de Formule 1. Max Verstappen besloot om 2024 te beginnen met een skivakantie in de Zwitserse Alpen samen met vriendin Kelly Piquet en diens dochtertje Penelope.

2023 was een goed jaar voor de coureur van Red Bull Racing. Hij pakte zijn derde achtereenvolgende wereldtitel in de koningsklasse van de autosport en deed dat op dominante wijze. De Nederlander sleepte in maar liefst 19 van de 22 Grands Prix de overwinning binnen met een record van de meeste zeges op rij. Van de wedstrijden in Miami tot en met Italië was hij onverslaanbaar. Natuurlijk hoopt hij het in 2024 nóg beter te doen, maar het zal lastig zijn om zijn eigen records van het aantal overwinningen, podiumplekken, punten en ronden aan de leiding in een seizoen te verbreken. Verstappen heeft een vakantie met zijn gezinnetje dan ook dubbel en dwars verdiend na zo'n seizoen in de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Vowles ziet lastige situatie voor rookies in F1: "Hebben tijd nodig in F1, alles gaat sneller"

Wintersport

De winterstop begon voor het stel met het vieren van de verjaardag van Kelly die 35 kaarsjes mocht uitblazen. Daarna vertrokken ze naar Brazilië voor de bruiloft van Kelly's broer en voormalig Formule 1-coureur Nelson Piquet junior. Vervolgens ging het stel naar de Alpen in Zwitserland voor een skivakantie met Penelope. Daar vierden ze ook oud en nieuw.

Kelly heeft foto's op haar Instagram geplaatst van haar wintersportactiviteiten met Verstappen. Ze liet weten dat het voor het eerst was dat haar vierjarige dochtertje sneeuw zag.