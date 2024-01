Vincent Bruins

Zondag 7 januari 2024 09:02 - Laatste update: 09:08

De 2024-editie van de roemruchte Dakar Rally is van start gegaan. Het wordt voor de vijfde maal gehouden in de woestijn van Saoedi-Arabië. De proloog en de eerste etappe zijn verreden en er was een boel Nederlands succes bij de vrachtwagens.

De rally begon met een korte proloog van 28 kilometer in Al-'Ula voor de eerste etappe van Al-'Ula naar Al Henakiyah, goed voor 532 kilometer waarvan 405 kilometer de special stage was. Voor het eerst in decennia doet er geen Nederlander mee bij de motoren. Mirjam Pol was van plan om mee te gaan doen, maar ze heeft helaas last van long COVID. Honda-rijder Tosha Schareina was de winnaar van de proloog, maar hij brak zijn pols bij een val in de eerste etappe. Ook favorieten Joaquim Rodrigues en Michael Docherty crashten en moesten opgeven. Ross Branch van het team van Hero won de eerste etappe voor Amerikanen Ross Branch en Mason Klein. Marcelo Medeiros was de snelste onder de quad-deelnemers, terwijl het in de T3 Buggy-klasse een feestje was voor de Goczał-familie met een etappezege voor Eryk, de tweede plaats voor Michał en de derde plaats voor Marek. Bij de T4 Buggy's klokte Rodrigo Varela de snelste tijd.

Artikel gaat verder onder video

Pech voor Coronels

Bij de auto's zagen we niet de bekende namen als Nasser Al-Attiyah of Sébastien Loeb als winnaar van de eerste etappe over de streep komen. Beide Prodrive Hunter-coureurs kregen lekke banden. Ook Stéphane Peterhansel, die de Dakar maar liefst veertien keer op zijn naam heeft geschreven, maakte geen vlekkeloze dag mee. Het was Guillaume De Mévius die de eerste etappe won voor Toyota, bijna twee minuten voor de Audi van Carlos Sainz senior. Giniel de Villiers sloot de top drie af. Maik Willems vonden we dan op de 41e plek samen met navigator Robert van Pelt. De gebroeders Tim en Tom Coronel waren snel met hun Century CR6-buggy, maar door een klapband liepen ze een achterstand op en werd het navigeren in het donker een lastige klus. Ze werden uiteindelijk 44e.

OOK INTERESSANT: Key ziet Sauber vooruitgang boeken: 'Pas in 2027 zien we het eindproduct'

Nederlands succes

Van de 47 deelnemers bij de vrachtwagens zijn dertien daarvan Nederlandse coureurs. Zes daarvan kwamen in de top tien terecht in de eerste etappe. Janus van Kasteren, die de rally vorig jaar won, opende de 2024-editie van de Dakar met de etappezege voor het Iveco-team van De Rooy. Gert Huzink in zijn Renault-hybride werd tweede op zeven minuten achterstand. Mitchel van den Brink en Michiel Becx werden zesde en zevende, en de top tien werd afgesloten door Pascal de Baar en Richard de Groot. De etappe werd voor de trucks een beetje ingekort, omdat de start verlaat was na een ongeluk waarbij een fotograaf nog geen kilometer na de startlijn geraakt werd door een auto. De fotograaf ligt in het ziekenhuis. De etappe verliep zo goed voor Van Kasteren dat hij er nogal van baalde dat deze werd ingekort, maar de organisatie wilde de vrachtwagendeelnemers het eind van de etappe niet laten doen in het donker.