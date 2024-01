Brian Van Hinthum

Zaterdag 6 januari 2024 19:45

Het stoeltje van Sergio Pérez is richting 2025 natuurlijk één van de meest begeerde plekken op de grid van de Formule 1. Er zijn genoeg kanshebbers op die positie, maar volgens Lawrence Barretto is het Daniel Ricciardo die er bij de hoge heren van het team het beste op staat.

Het seizoen van Pérez is na zijn uitstekende start snel bergafwaarts gegaan en gedurende de tweede seizoenshelft kwamen er steeds meer geruchten over de toekomst van de Mexicaan. De Red Bull-leiding zou zelfs gewezen hebben op het binnenhalen van de tweede plek in het wereldkampioenschap, al maakten Horner en Helmut Marko duidelijk dat dat niet waar was. Ondanks de geruchten die ontkracht zijn, was het toch wel fijn voor de Mexicaan dat hij in de beste auto van het veld in Las Vegas inderdaad beslag wist te leggen op de tweede plek achter Verstappen.

Stoeltje 2025

Daarmee kwam er uiteindelijk wel een stop op de geruchten over de toekomst van het Red Bull-zitje voor komend seizoen. Voor 2025 zal het weer helemaal anders zijn, want na komend seizoen loopt Pérez zijn contract af. Er liggen natuurlijk meerdere kapers op de kust om de plek naast Max Verstappen te veroveren. Namen als Yuki Tsunoda, Liam Lawson en Lando Norris passeren regelmatig de revue, al wordt de naam van Ricciardo misschien nog wel het vaakst genoemd.

Ricciardo

Volgens journalist Barretto staat de Australiër er inderdaad het beste op bij de Red Bull-leiding: "Zoals het er nu naar uitziet, staat Ricciardo bovenaan de lijst van het management wat betreft de best mogelijke vervangers. De Australiër moet terugkeren naar zijn best mogelijke vorm. Veel insiders weten te melden dat AlphaTauri een grote stap vooruit gaat zetten dit jaar wat betreft competitiviteit. Er is een grote kans dat hij gaat leveren", besluit hij.