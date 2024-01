Brian Van Hinthum

Vrijdag 5 januari 2024 09:54

Adrian Newey deed na 2018 een stap terug binnen de organisatie van Red Bull en droeg zijn rol als technisch directeur over aan Pierre Waché. Laatstgenoemde vertelt nu over de bijdragen van de 'onmisbare' Newey en welke rol hij nog precies speelt binnen de organisatie.

Newey wordt vaak dé grote man achter de successen van Red Bull Racing genoemd en het is voor het Oostenrijkse team te hopen dat de topontwerper nog lang voor het team actief blijft. Door de jaren heen is hij uitgegroeid tot de beste ontwerper in zijn vakgebied en de Red Bull-techneut wordt dan ook gezien als een belangrijke spil in de successen van het team en dus ook van Max Verstappen. Voor 2023 bouwde de techneut een auto die amper te kloppen valt en dat leverde Red Bull 21 van de 22 mogelijke zeges op.

Onvervangbaar

Niet alleen van buitenaf is er natuurlijk veel waardering voor het werk dat de topontwerper leeft. Binnen in de organisatie van Red Bull ziet men natuurlijk nóg beter waar hij allemaal toe in staat is. Waché, technisch directeur bij het team en dus nauw betrokken bij Newey, legt uit: "Hij is inderdaad onvervangbaar. Je kunt hem niet vervangen!", vertelt de man die Newey in 2018 in deze rol verving bij Autosport. Die baan kreeg Waché toen zijn collega besloot om een stapje terug te doen van het dagelijkse proces.

Precieze invulling

Waché vertelt daarover: "Op dagelijkse basis is hij geen onderdeel van ons proces. Hij komt meer vanaf de zijkant en probeert ons dan te helpen of uit te dagen op verschillende gebieden binnen het team. Dan kan het gaan om mechanisch ontwerp, aerodynamica of de dynamiek van de auto. We gebruiken zijn ervaring, want hij is er niet om het hele plan of het hele concept van de auto te bedenken. Je ziet andere dingen als je een stap terug doet. Hij heeft een andere achtergrond dan wij en heeft bepaalde kennis die wij niet hebben", besluit hij.