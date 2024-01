Brian Van Hinthum

Vrijdag 5 januari 2024 07:59

Max Verstappen heeft natuurlijk regelmatig kritiek gehad op de sprintraces. De Nederlander is totaal geen fan van het format en de drievoudig wereldkampioen maakt van de gelegenheid maar weer eens gebruik om zijn mening te geven.

Inmiddels is het in de paddock en bij de media dus vrij bekend wat Verstappen van de sprintraces vindt. De sprintraceweekenden - die in 2021 hun intrede deden in de Formule 1 - zijn inmiddels niet meer van de kalender af te denken. Afgelopen seizoen doken er verhalen op over het mogelijk nog verder uitbreiden van de sprintraceweekenden met nieuwe toevoegingen. De FIA en de FOM lijken dus door te willen pakken met het uitbreiden van deze weekenden. Achter de schermen spreekt men van toevoegingen zoals extra prijzengeld, een reversed grid en een op zichzelf staand sprintracekampioenschap.

Deel van de magie weg

Verstappen moet er allemaal niks van weten. De drievoudig wereldkampioen heeft zich al meermaals kritisch uitgelaten over de sprintraces en in een uitgebreid interview met Auto, Motor und Sport gaat het er weer eens over: "Ik heb altijd gezegd dat ik de zakelijke kant begrijp. Maar ik bekijk het puur als racer. Het neemt gewoon een deel van de magie weg. Als kind vroeg ik me vaak af wat er tijdens de race zou gebeuren als ik de televisie aanzette. Als fan ken je niet alle voorkennis over bandendegradatie en dat soort dingen", stelt Verstappen.

Spanning weg

De wereldkampioen vervolgt: "Je ziet een Red Bull, een Mercedes en een Ferrari op de grid en vraagt je vervolgens af hoe het gaat eindigen. Door een sprintrace weet je min of meer al wat er de volgende dag gaat gebeuren, tenzij er gekke omstandigheden gaan plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan verandering in het weer. Meestal na een sprintrace weet je al hoe het racetempo min of meer ligt. Ik denk dat dat de spanning gewoon wegneemt", besluit de Red Bull-coureur.