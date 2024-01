Lars Leeftink

Red Bull is inmiddels een bekende naam voor veel mensen die vaak in de supermarkt of andere winkels komen, maar ook sportfans ontkomen er niet meer aan. Het bedrijf zal vanaf het seizoen 2024 naast onder meer F1 ook actief zijn in een andere sport: wielrennen.

Red Bull, het wereldberoemde energiedrankjesmerk, is sinds de oprichting een steeds groter fenomeen geworden. Concurrentie is er van onder meer Monster Energy, naast alle kleinere merken en eigen merken van supermarkten. Het drankje is erg populair, wordt vaak gekocht en is ook nog eens vrij goedkoop ten opzichte van andere producten. Dietrich Mateschitz, die eind 2022 overleed en voor veel F1-fans een bekende naam is, was de medeoprichter van het bedrijf.

Red Bull in F1

Red Bull is dankzij investeringen van Mateschitz sinds 2005 actief in F1 met Red Bull Racing, terwijl vrij snel daarna ook Toro Rosso werd opgericht. Beide teams zijn nog steeds actief in F1, Toro Rosso nu onder de naam AlphaTauri, en zeker Red Bull Racing is met zeven kampioenschappen bij de coureurs en zes bij de constructeurs zeer succesvol gebleken in F1. Toch is Red Bull niet alleen actief in F1. Zo is het ook vrij actief in andere raceklassen, maar ook in het voetbal, vliegsporten, motorsport, wintersporten en is het sponsor van bekende sporters zoals Memphis Depay, Jeffrey Herlings (MXGP), Max Verstappen, Kjeld Nuis (schaatsen), Collin Veijer (Moto3) en ook nog heel veel buitenlandse sporters.

Red Bull in het wielrennen

In het wielrennen is Red Bull echter nog nooit actief geweest, maar hier gaat in 2024 verandering in komen. Red Bull gaat namelijk 51 procent van de aandelen van BORA-Hansgrohe overnemen. Dit is op 29 december gebeurd, aldus de officiële documenten van de Oostenrijk Mededingsautoriteiten. Toch is het nog niet officieel, omdat er tot 26 januari nog een bezwaar ingediend kan worden. De overname betreft RD pro cycling GmbH & Co en RD Beteiligungs GmbH, de twee werkmaatschappijen waaruit het bedrijf bestaat. Red Bull zou hier een aanvulling op zijn, alhoewel de 51% aandelen een ander verhaal vertellen en ervoor zorgen dat het een meerderheidsbelang zal hebben in het bedrijf. Voor nu is het afwachten of de verandering impact heeft op de naam van het team BORA-Hansgrohe. BORA zelf wil voorlopig niet reageren, omdat er dus nog bezwaar gemaakt kan worden tot eind januari.