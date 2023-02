Brian Van Hinthum

Max Verstappen hoopt in 2023 opnieuw een gooi te kunnen doen naar de wereldtitel en volgens de bookmakers én fans is hij dan ook de gedoodverfde favoriet om opnieuw met de zege aan de haal te gaan. Ook Kevin Magnussen krijgt de vraag of hij Verstappen opnieuw met het zilverwerk er vandoor ziet gaan.

Verstappen gaat na een dominant 2022-seizoen, waarin hij maar liefst vijftien van de 22 races op zijn naam schreef, in 2023 opnieuw op jacht naar de wereldtitel. De tweevoudig wereldkampioen weet in ieder geval dat hij naar alle verwachting te maken gaat krijgen met concurrentie van Ferrari en Mercedes, terwijl ook teamgenoot Sergio Pérez over het algemeen niet onder stoelen of banken steekt dat hij van plan is om zich te mengen in de strijd om het wereldkampioenschap.

Driestrijd?

Inmiddels is de Nederlander alweer even druk in de voorbereidingen op het nieuwe seizoen met werk in de sportschool en de simulator. Over enkele weken worden de wintertests in Bahrein gereden en één week later is het alweer tijd voor de eerste Grand Prix van het seizoen. Als we de analisten en bookmakers moeten geloven, wordt het voor Verstappen in 2023 vooral zaak om af te rekenen met Lewis Hamilton en Charles Leclerc, al blijft het natuurlijk afwachten hoe de auto's er dadelijk voor staan.

Magnussen

Ook Magnussen krijgt de vraag bij Sky Sports of hij denkt dat Verstappen in 2023 opnieuw de te kloppen man wordt die er met de wereldtitel vandoor kan gaan en de Deen antwoordt scherp. "Ik ben niet de goede persoon om dat te vragen. Ik kijk geen enkele race. Max zag er vorig jaar zeker heel sterk uit. Ongelofelijk hoe hij en Red Bull het gedaan hebben. Het zou een veilige weddenschap zijn om daar weer voor te gaan, maar dingen in de Formule 1 kunnen razendsnel veranderen."

