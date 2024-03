Max Verstappen kende in 2023 een historisch seizoen met meerdere F1-records, maar hier hoeft het niet bij te blijven. In 2024 is de Nederlander op dominante wijze begonnen door een Grand Slam te noteren tijdens de Grand Prix van Bahrein. Het kan een jaar worden waarin hij wederom meerdere records op zijn naam gaat schrijven, deels ook omdat er 24 in plaats van 22 races op het programma staan.

Vorig jaar vielen de Grand Prix van China (corona) en Emilia-Romagna (slecht weer) af en bestond de kalender uit 22 races in plaats van 24. Verstappen won negentien van deze 22 races en zou 21 races op het podium staan. Alleen in Singapore was Verstappen niet terug te vinden op het podium. Het zijn twee records, net zoals het recordaantal punten, de tien zeges op rij gedurende het seizoen en nog veel meer records, die de Nederlander in 2024 aan kan scherpen. Daarnaast zijn er nog zat andere records die Verstappen begin 2024 of richting het einde van het seizoen kan gaan verbeteren.

Aantal punten, podiumplekken en zeges

Wat Verstappen in 2023 deed was magistraal, het meest dominante seizoen ooit in F1. Toch kan Verstappen in 2024 het op papier nog beter doen. Zeker omdat er twee races meer zijn, kan het recordaantal punten, podiumplekken en zeges wederom verbroken worden. Ook het percentage aan zeges in een seizoen, dat sinds 2023 ook op naam staat van Verstappen (86,36%), kan de Nederlander gaan verbeteren. In 2023 schreef Verstappen ook het record voor aantal dubbels (pole en zege tijdens een raceweekend) in een seizoen op zijn naam. Met twaalf dubbels in 22 races vorig jaar weet Verstappen wat hem in 2024 te doen staat.

Records die Verstappen niet heeft

Er zijn echter ook records en mijlpalen die Verstappen nog niet in handen heeft, maar wel kan verbreken of halen in 2024. Zo zou Verstappen met een zege in Abu Dhabi tijdens het seizoen 2024 vijf keer op rij op dit circuit gewonnen hebben, iets wat alleen Ayrton Senna (in Monaco) en Lewis Hamilton (in Spanje) voor elkaar hebben gekregen. Het recordaantal pole position in een seizoen, dat nu vijftien is (Sebastian Vettel in 2011), is ook voor het grijpen. Verstappen kan ook het aantal snelste rondes in een seizoen, tien, verbreken. Vorig jaar kwam hij hier al dicht in de buurt van, want hij noteerde er in 2023 maar liefs negen.

Verstappen kan ook een record van Hamilton af gaan pakken als hij de eerste negen races van het seizoen in de top tien weet te eindigen. Dan heeft hij namen 49 races achter elkaar punten gescoord, wat een record zou zijn. Verstappen zou, als hij in 2024 twaalf races van begin tot eind zou leiden, ook een ander record van Hamilton af kunnen pakken. De Nederlander zou dan 24 races van begin tot eind op P1 hebben gereden.

Mijlpalen

Wat betreft mijlpalen kan Verstappen qua pole positions in F1 stijgen naar P5 en op een pole komen van Vettel voor P4. Verstappen zou dan 56 pole positions in F1 hebben. Zelfs als de Nederlander alle races wint, blijft qua podiumplekken het maximaal mogelijk om te stijgen naar de derde plaats en kan hij op gelijke hoogte komen met Vettel. Qua puntenaantal is het voor Verstappen in 2024 mogelijk om te stijgen naar plek twee. De Nederlander staat al derde, maar Hamilton heeft op de eerste plaats meer dan 2000 punten voorsprong. Vettel heeft echter 511,5 punten voorsprong op Verstappen, een aantal punten dat de Nederlander in 2024 zou kunnen scoren.

Verstappen kan ook naar P3 gaan qua aantal rondjes aan de leiding in F1, waardoor hij over Vettel en Senna zou gaan. De Nederlander staat hier nu op P5 en kan in 2024 Hamilton en Michael Schumacher (allebei bijna 3000 rondjes voorsprong) niet inhalen. Qua aantal hattricks heeft Verstappen P3 nu alleen in handen. Hij staat dankzij zijn hattrick in Bahrein nu op twaalf hattricks (pole, zege en snelste ronde tijdens een weekend) en kan in theorie Hamilton en Schumacher (19 en 22 hattricks) nog inhalen in 2024. Qua aantal Grand Slams (pole, zege, snelste ronde en race van begin tot eind leiden) staat Verstappen op een gedeelde derde plaats (Michael Schumacher en Alberto Ascari) dankzij vijf Grand Slams, maar zou hij theoretisch gezien met nog vier Grand Slams in 2024 op P1 kunnen komen. Mocht Verstappen tot slot wereldkampioen worden, dan stijgt hij naar P4 met vier kampioenschappen en evenaart hij Alain Prost en Vettel.

