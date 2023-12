Vincent Bruins

Max Verstappen heeft een bijzonder seizoen achter de rug. De Nederlander wist een heleboel records te verbreken in de Formule 1 op weg naar zijn derde achtereenvolgende wereldtitel. Het was ook een mooi jaar voor hem samen met Kelly Piquet en stiefdochtertje Penelope. De Braziliaanse blikt op Instagram terug op 2023.

Verstappen pakte met 19 uit 22 Grands Prix de meeste overwinningen in een seizoen ooit. De coureur van Red Bull Racing sleepte ook nog het record van de meeste zeges op rij binnen met tien van Miami tot en met Italië. Het record voor de meeste podiumplekken werd ook al verbroken. Hij nam maar liefst 21 bekers mee naar huis. Nooit eerder behaalde een coureur zoveel punten in een seizoen als Verstappen - het waren er 575, meer dan het dubbele van de nummer twee in het kampioenschap, Sergio Pérez - en ook het record voor de meeste ronden aan de leiding werd aan diggelen gereden. Hij kwam maar liefst 1003 keer over start-finish op de eerste positie.

Terugblik op 2023

Ook in het privéleven van Verstappen lijkt alles voorspoedig te gaan. Over zijn relatie met Kelly en zijn stiefdochtertje vertelde hij eerder dit jaar tegenover De Telegraaf: "Mijn vriendin begrijpt de wereld waarin ik leef. Dat scheelt. En als ik thuis ben, probeer ik [de drukte van F1 en tijd voor Kelly] zo goed mogelijk te combineren. Door samen leuke dingen te doen, of met familie en vrienden. Een avondje of weekendje weg, dat soort dingen." Het stel vierde eerder deze winterstop de verjaardag van Kelly, voordat ze vertrokken naar Brazilië voor de bruiloft van Kelly's broer en voormalig Formule 1-coureur Nelson Piquet Jr. Nu zijn ze met Penelope in Zwitserland voor een skivakantie. Het is bijna oud en nieuw, en dus blikt Kelly terug op haar jaar met Max en haar dochtertje.