Vincent Bruins

Zaterdag 30 december 2023 07:53

Iedere coureur heeft een zogeheten superlicentie nodig om mee te mogen doen aan de Formule 1. Red Bull Racing zal een recordbedrag moeten ophoesten om Max Verstappen te laten meedoen in 2024. Dit is hoeveel de Oostenrijkse formatie in totaal kwijt is aan de drievoudig wereldkampioen.

Verstappen scoorde een recordaantal punten tijdens het afgelopen seizoen. Het nadeel daarvan is dat daar ook een recordbedrag voor zijn superlicentie voor volgend jaar bij hoort. De prijs wordt namelijk bepaald door het aantal punten dat een coureur behaalt. Het basisbedrag is €10.400 en daar komt vervolgens nog €2.100 per punt bij. Verstappen uitte voor dit seizoen al kritiek op de kosten van de superlicentie. "Ik vind het absurd. Ik vind het niet terecht dat we zoveel moeten betalen. Dat is in andere sporten ook helemaal niet het geval. Daarnaast zijn er steeds meer races," stelde hij afgelopen februari duidelijk tegenover Motorsport-Total.com.

Red Bull betaalt voor Verstappen

Het fijne voor hem is wel dat het enorme bedrag niet uit zijn eigen portemonnee komt. "Het team betaalt dat, gelukkig," zo legde Verstappen uit tegenover Viaplay. Voor het seizoen van 2024 zal het voor het eerst zijn dat de prijs van de superlicentie van een Formule 1-coureur boven de één miljoen euro uitkomt.