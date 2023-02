Remy Ramjiawan

Donderdag 9 februari 2023 20:41 - Laatste update: 20:46

De 28-jarige Nyck de Vries is in volle voorbereiding op zijn eerste volledige Formule 1-seizoen en heeft Northwave Cyber Security aangekondigd als nieuwe partner. Het Nederlandse bedrijf claimt één van de leidende bedrijven in Europa te zijn op het gebied van cyber security.

Voor De Vries breekt er een belangrijk raceseizoen aan. De Nederlander maakt zich namelijk op voor een heel jaar lang Formule 1. Het afgelopen jaar viel De Vries in voor Alexander Albon bij Williams tijdens het Grand Prix-weekend op Monza. Met een P9 wist hij die zondag over de streep te komen, waardoor hij belangrijke punten voor het relatief kleine team wist te pakken. Daarnaast heeft hij met dat optreden de laatste twijfels bij Helmut Marko weggenomen en zodoende een zitje bij het zusterteam van Red Bull Racing weten te verdienen.

Nieuwe fase

De Vries kijkt in het persbericht uit naar de spannende nieuwe fase met Northwave aan zijn zijde. "Ik heb al een paar jaar contact met hen. Northwave is een familiebedrijf van de eerste generatie. Ze weten echt waar ze het over hebben, innoveren voortdurend op het gebied van cyberbeveiliging en richten zich op betrouwbare, langdurige relaties met hun klant. Deze spannende nieuwe fase in mijn carrière is het perfecte moment om met hen samen te werken", zo legt hij uit.

Roerige periode

De afgelopen weken kwam De Vries vooral in het nieuws door voormalig geldschieter Jeroen Schothorst. Laatstgenoemde spande een rechtszaak aan tegen De Vries en wilde alle financiële zaken van de AlphaTauri-coureur inzien. Die eis heeft de rechter echter van tafel geveegd, waardoor De Vries voorlopig niets te vrezen heeft van zijn voormalig sponsor. Wel zal er nog een bodemprocedure volgen. Hopelijk voor De Vries, zal het hem niet afleiden in zijn voorbereidingen op het nieuwe seizoen.

