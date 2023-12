Vincent Bruins

Het Formule 1-seizoen 2023 was voor George Russell een seizoen van tegenslagen. De Mercedes-coureur hoopt op verbeteringen voor volgend jaar en laat weten dat hij niet alleen even snel als ploegmaat Lewis Hamilton wil zijn, maar hem ook zou willen verslaan.

Waar Russell in zijn eerste jaar met de Zilverpijlen nog de Grand Prix van São Paulo op zijn naam kon schrijven, lukte het hem in zijn tweede jaar slechts twee keer om op het podium te staan en beide keren niet op de hoogste trede. De 25-jarige uit King's Lynn verdiende zijn eerste trofee in Saoedi-Arabië, totdat hij deze moest inleveren bij Aston Martin, nadat een tijdstraf van Fernando Alonso werd teruggedraaid. Russells eerste echte podiumresultaat kwam in Spanje, toen hij derde werd achter winnaar Max Verstappen en Hamilton. Hij behaalde zijn tweede podium in de seizoensafsluiter in Abu Dhabi. Russell wist de Red Bulls en de Ferrari's niet bij te benen, evenals Alonso, Hamilton en de McLaren van Lando Norris niet. Hij werd achtste in het wereldkampioenschap.

Tot het uiterste en verder pushen

"Er is geen twijfel over mogelijk dat het waarschijnlijk mijn lastigste seizoen is geweest die ik mentaal gezien ooit heb gehad," vertelde Russell tegenover Motor Sport Magazine, terugblikkend op 2023. "Terugkomen van gemiste kansen, gemiste resultaten, fouten... Ik denk dat dat is wanneer je jezelf gaat pushen. Ik had gemakkelijk mijn voet van het gaspedaal kunnen halen en een procent onder de limiet kunnen rijden, en ik kan je nu vertellen dat ik geen enkele fout zou maken. En toen ik in mijn kampioenschapsjaren zat [voor F1], werd ik waarschijnlijk niet zo erg gepusht als dat ik mezelf nu push. Ik probeer mezelf expres tot het uiterste en verder te pushen, en ik ben niet tevreden als ik slechts even snel ben als mijn teamgenoot in de kwalificatie of iets dergelijks. Of [zoals in 2022] toen we heel erg gelijk legen door het gehele seizoen heen. En dat is waar ik zo hard voor aan het pushen ben."

Fouten met de W14

Russell is in ieder geval optimistisch over volgend seizoen: "Volgens mij beginnen we met een schone lei aan de auto van volgend jaar. Ik denk dat het een positief iets is dat we ons niet op het hoofd krabben waarom we zo ver achter Red Bull liggen. We zien een boel fouten met deze auto, wat elk persoon in de fabriek zoveel motivatie geeft om achter die problemen aan te gaan en die oplossingen te vinden, en we denken dat dat een goede stap is voor volgend jaar. Maar uiteraard verwacht ik dat Red Bull ook stappen zet. Echter, ik twijfel er niet over, wanneer we in Bahrein aankomen, dat we in een sterkere positie zullen staan dan toen we dit jaar in Bahrein waren."