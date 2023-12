Brian Van Hinthum

Dinsdag 26 december 2023 13:28

Adrian Newey is met zijn technische kennis en magische ontwerpen één van de belangrijkste personen binnen het team van Red Bull Racing. Voor het Oostenrijkse team is het te hopen dat hij nog even actief is. De Brit onthult vanaf welk moment hij aan stoppen zou gaan denken.

Newey - die op tweede kerstdag 65 kaarsjes uit mag blazen - wordt vaak dé grote man achter de successen van Red Bull Racing genoemd en het is voor het Oostenrijkse team te hopen dat de topontwerper nog lang voor het team actief blijft. Door de jaren heen is hij uitgegroeid tot de beste ontwerper in zijn vakgebied en de Red Bull-techneut wordt dan ook gezien als een belangrijke spil in de successen van het team en dus ook van Max Verstappen. Voor 2023 bouwde de techneut een auto die amper te kloppen valt en dat leverde Red Bull 21 van de 22 mogelijke zeges op.

Artikel gaat verder onder video

Op het strand liggen

De grote technische man binnen het Oostenrijkse team spreekt in gesprek met The Telegraph over zijn uiteindelijk vertrek uit de koningsklasse en wanneer hij daaraan zal gaan denken. "Ik denk dat toen ik aan het begin van de vijftig zat, dat ik dacht dat ik op mijn zestigste op het strand zou liggen", zegt de 64-jarige topontwerper. "De realiteit is dat ik me zou gaan vervelen. Ik herinner mij Mario Andretti nog, die ik engineerde toen hij 47 was en nog steeds competitief was", stelt Newey.

Bij blijven dragen

Hij vervolgt: "Later begon hij ongelukken te krijgen en was zijn competitiviteit minder aan het worden. Vervolgens kwam ik hem tegen en zei hij dat hij niet zo scherp was als dat hij was, maar dat hij zou blijven rijden zo lang als mensen zo gek zouden zijn om hem een stoeltje te geven en dat hij ervan bleef genieten. Ik denk dat dat en goede manier is om de dingen te bekijken. Als mensen mij gaan vertellen dat ik niet meer van nut ben, dan moet ik dat aannemen. Ik wil het team niet in de steek laten."