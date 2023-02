Brian Van Hinthum

Donderdag 9 februari 2023 15:43

Max Verstappen is er helemaal klaar voor om in 2023 opnieuw de strijd om de wereldtitel aan te gaan. De Nederlander is zich bewust van het feit dat alles valt of staat bij de auto die hij van Red Bull Racing krijgt. Met goed materiaal moet de derde wereldtitel zeker mogelijk zijn, meent de Nederlander.

Verstappen gaat na een dominant 2022-seizoen, waarin hij maar liefst vijftien van de 22 races op zijn naam schreef, in 2023 opnieuw op jacht naar de wereldtitel. De tweevoudig wereldkampioen weet in ieder geval dat hij naar alle verwachting te maken gaat krijgen met concurrentie van Ferrari en Mercedes, terwijl ook teamgenoot Sergio Pérez over het algemeen niet onder stoelen of banken steekt dat hij van plan is om zich te mengen in de strijd om het wereldkampioenschap.

Testdagen

Inmiddels is de Nederlander alweer even druk in de voorbereidingen op het nieuwe seizoen met werk in de sportschool en de simulator. Over enkele weken worden de wintertests in Bahrein gereden en één week later is het alweer tijd voor de eerste Grand Prix van het seizoen. Terwijl we op dit moment nog wachten op de onthullingen van zes van de tien auto's, is het vooral wachten op die eerste race om te zien hoe de teams en wagens er daadwerkelijk voor staan.

Strijden om derde titel

Uiteindelijk hangt alles grotendeels van de auto af als het gaat om het vechten voor het wereldkampioenschap, meent Verstappen. Mocht dat in orde zijn, kan hij zich zeker bij een elite clubje voegen van heren die drie wereldtitels op een rij wonnen, zoals Sebastian Vettel en Michael Schumacher. "We werken hard als team zijnde en zullen ervoor zorgen dat we opnieuw de kans hebben om ervoor te strijden. De tijd zal het leren. Voorlopig denk ik er nog niet aan", zegt hij over een derde wereldtitel. "Het is vooral belangrijk om ons te focussen op het hebben van een competitieve auto. Als dat zo is, kunnen dat soort dingen gebeuren", zegt Verstappen over zijn kansen op de derde titel.

