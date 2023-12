Brian Van Hinthum

Lewis Hamilton is net als zijn collega's begonnen aan de feestdagen en de Brit doet dat - in tegenstelling tot veel van zijn collega-coureurs - zonder partner aan zijn zijde. Wél is Hamilton samen met hond Roscoe en dat stelt hij graag tentoon op zijn Instagram.

Hamilton werd dit seizoen derde in het wereldkampioenschap van de Formule 1 en de zevenvoudig wereldkampioen was blij om de W14 na wederom een teleurstellend jaar achter zich te laten. De Britse coureur hoopt na het mislopen van zijn achtste wereldtitel in 2021 nog altijd vurig om dat recordbrekende aantal van acht titels te bereiken, maar moet dus al drie jaar op rij pas op de plaats maken voor Max Verstappen. Hamilton wist daarnaast sinds zijn zege in Djedda van 2021 geen enkele zege meer te pakken in de koningsklasse.

Kerst met Roscoe

De Mercedes-coureur zal dan ook blij zijn geweest om het 2023-boek te sluiten en richting de feestdagen te gaan. Hamilton blijkt de kerst in ieder geval door te brengen met zijn geliefde hond Roscoe, die we ook zo nu en dan in de paddock te bewonderen hebben gekregen. De Brit plaatst een post op Instagram waar hij met zijn huisdier aan het spelen is en zijn enthousiasme over het tijd doorbrengen met Roscoe duidelijk maakt: "Geen beter cadeau. Fijne feestdagen van mij en Roscoe", schrijft Hamilton bij zijn post.