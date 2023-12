Newey doet bijzondere onthulling naar succesjaar: "Ik ben nooit tevreden geweest"

Brian Van Hinthum

Zondag 24 december 2023 11:06

Red Bull Racing wist dit seizoen de ene na de andere zege binnen te pakken en de Oostenrijkse renstal moest slecht één zege aan een ander team laten. Genoeg redenen voor het team om tevreden te zijn over de RB19 natuurlijk, maar Adrian Newey laat maar weer eens horen hoe perfectionistisch hij is.

Het is natuurlijk een uiterst succesvol seizoen geweest voor het team van Red Bull Racing met maar liefst 21 overwinningen in 22 wedstrijden. Verstappen pakte negentien zeges voor de Oostenrijkse formatie, terwijl de man uit Guadalajara er met twee stuks aan de haal ging. Het hele succesverhaal begint natuurlijk in de fabriek in Milton Keynes, waar de RB19 afgelopen winter van de band kwam rollen. Het was het volgende en misschien wel meest succesvolle huzarenstukje van topontwerper Newey.

Artikel gaat verder onder video

Niet reflecteren

De legendarische engineer wist natuurlijk al richting de nieuwe reglementen van 2022 een schot in de roos te fabriceren en die auto verbeterde hij richting 2023 nog eens aanzienlijk. Met dus 22 van de 23 zeges op zak, zou je zeggen dat de Brit wel tevreden zou zijn, maar dat zit dus wel een stukje anders. "Voorafgaand aan het seizoen dachten we dat het heel zwaar zou worden. Het grappige is eenmaal dat wanneer je erin zit, dat je erin zit. Je kijkt gewoon vooruit en bent niet echt aan het reflecteren", begint hij in de Formula for Success-podcast.

Ontevreden

Dan doet Newey een bijzondere onthulling: "Ik ben nooit tevreden geweest. We hebben een fantastisch seizoen gehad en records gebroken. De waarheid is dat er altijd dingen in de auto zitten die volgens ons verbeterd kunnen worden. We hebben dus helemaal niet zo veel van het succes kunnen genieten. Het is focussen op dingen zoals de zwaktes. Hoe kunnen we dat verbeteren?", besluit Newey. Het lijkt een ferme waarschuwing richting de concurrentie, Red Bull heeft ook niet stilgezeten.