Lars Leeftink

Vrijdag 22 december 2023 12:49 - Laatste update: 12:52

Max Verstappen en Jos Verstappen die samen meedoen aan een competitie, in welke raceklasse dan ook. Het zal een droom zijn van veel fans, maar het lijkt niet te gaan gebeuren. Zowel Jos als Max Verstappen lijken er niet veel interesse in te hebben.

Verstappen is de afgelopen drie seizoenen kampioen geworden in F1, waarvan twee keer op dominante wijze. De Nederlander zal in 2024 en waarschijnlijk 2025, de laatste twee seizoenen van het huidige tijdperk in F1, ook weer favoriet zijn vanwege zijn eigen kwaliteiten en die van Red Bull Racing. Toch is Verstappen ook vaak actief als virtuele coureur, waarbij vooral endurance de voorkeur heeft. De Nederlander heeft al aangegeven dat hij ooit een andere raceklasse wil proberen en ook simcoureurs wil helpen met een eigen team een kans te geven in de echte autosportwereld. Een andere raceklasse is iets wat vader Jos Verstappen de afgelopen tijd al aan het doen is. Hij is actief in rally, met steeds meer succes. Tot een samenwerking tussen vader en zoon lijkt het echter nooit te gaan komen.

Jos en Max niet samen

In gesprek met PlanetF1 gaat Verstappen in op de vraag of hij ooit met zijn zoon Max competitief samen zal racen. "Het werk dat Max erin stopt, dat is gewoon bizar. Daarom voel ik mij daar te oud voor. Ik ken hem. Ik weet hoe ik zelf was op die leeftijd. Als hij racet en meedoet in een andere klasse, dan wil hij daar ook winnen. Om dan als een oude man te rijden die 1 tot 1,5 seconde te traag is, dat vindt hij niet leuk."

Samen met Alonso?

De vraag is, gezien de uitspraken van Verstappen uit het verleden, niet of maar wanneer we Max in een andere raceklasse in actie gaan zien. Zolang hij in F1 actief is, zal het lastig worden om dit met een andere raceklasse te combineren. Na zijn carrière in de koningsklasse is het echter wel mogelijk, met endurace racen als waarschijnlijke favoriet. Fernando Alonso gaf al aan dat hij wel de 24 uur van Le Mans zou willen rijden als teamgenoot van Verstappen. Of de twee legendarische coureurs, of een andere coureur samen met Verstappen, ooit samen gaan rijden is voor nu nog afwachten.