Redactie

Donderdag 21 december 2023 08:49 - Laatste update: 08:58

Woensdagavond werd door het NOC*NSF de jaarlijkse prijzen voor de beste sporters van het jaar uitgereikt. Max Verstappen moest de prijs van Sportman van het Jaar laten aan Mathieu van der Poel en dat kon op X op de nodige kritiek rekenen. Ook de plotselinge bekendmaking en gebrekkige communicatie zorgde voor vraagtekens.

Verstappen kon woensdag voor de vierde keer de prijs van Sportman van het Jaar gaan winnen, nadat hij eerder in 2016, 2021 en 2022 al succesvol was. Dit jaar moest hij echter de zege aan wielrenner Van der Poel laten. De Nederlander zelf zal er niet rouwig om zijn geweest, hij liet eerder al weten niks met die nominatie te hebben: "Er zijn zoveel geweldige atleten, daar moeten we als land trots op zijn. Die awards, waarom doen we dat? Serieus, ik wil niet eens winnen. Het gaat er toch helemaal niet om dat we iemand beter vinden dan een ander? Ik vind het een belachelijke prijs en ook niet eerlijk. Er zijn zoveel atleten die zoveel doen voor hun sport en geweldige prestaties neerzetten. En dan moet er één iemand uitgekozen worden die die stomme prijs wint", zei Verstappen in Qatar dit jaar.

Artikel gaat verder onder video

Kritiek en verwarring

Hij is het dus uiteindelijk niet geworden, al kan dat niet bij iedereen op goedkeuring rekenen. Verschillende mensen klommen op X in de pen om hun ongenoegen over de einduitslag te laten blijken. Bovendien heerste er veel verbazing rondom de bekendmaking van de winnaar. Waar de NOS normaal een heel sportgala uitzond, vond de bekendmaking nu in een weggemoffelde livestream op YouTube plaats, waarna de uitslag ineens op X bekend werd gemaakt. Het zorgde voor veel verwarring en balende mensen, die al klaar zaten op de bank om het traditionele gala zoals elk jaar te bekijken. Zij kwamen bedrogen uit.

bizar dat verstappen het niet geworden is. alle respect voor van der poel, maar verstappen heeft alles gewonnen en meerdere records verbroken — dennis (@TheGreatGuy_) December 20, 2023

Ja Max had natuurlijk alle races moeten winnen ….pff — RobvanderPoel (@PoelRobvan1712) December 20, 2023

Waarom worden de winnaars al voor de tv uitzending bekend gemaakt? Zodat je niet meer hoeft te kijken??!! — Berend Botje 🐻 (@Beerpruim) December 21, 2023

Echt jullie worden met de dag maffer @nos. Thee gezet koekje erbij, met spanning in afwachting van: uitslag al bekend??? — Mats Trommler (@he_wim23688) December 20, 2023

Behalve dat het terechte winnaars zijn, wat een aanfluiting zo. Weg traditie van een mooie avond met het sportgala — Christel Pennings (@christel_pics) December 20, 2023

Behalve dat het terechte winnaars zijn, wat een aanfluiting zo. Weg traditie van een mooie avond met het sportgala — Christel Pennings (@christel_pics) December 20, 2023

We hoeven dus niet meer te kijken... O ja en voor mij is #MaxVerstappen de absolute sportheld van het jaar maar ja NOS en slechte keuzes.... — Karin 🙉🙈🙊 (@karinsaccountje) December 20, 2023