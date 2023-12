Lars Leeftink

Woensdag 20 december 2023 21:09 - Laatste update: 21:11

Mumtalakat, een fonds vanuit de staat van Bahrein, lijkt de McLaren Group volledig in handen te krijgen. Momenteel heeft het investeringsfonds uit het Midden-Oosten 56% van de aandelen, maar dit lijkt te gaan veranderen door onderhandelingen die momenteel gaande zijn.

Dit weet Sky News te melden. De andere minderheidsaandeelhouders zouden momenteel in gesprek zijn om dit mogelijk te maken, waarna het officieel zou worden. Het doel zou zijn om deze overeenkomst aan het einde van deze week openbaar te maken. De nieuwe overeenkomst zou ervoor zorgen dat, mocht McLaren bijvoorbeeld naar de beurs gaan, de andere aandeelhouders wel economische rechten houden. Officieel zijn ze dan echter geen aandeelhouders meer. De deal zou de structuur op het gebied van aandeelhouders en kapitaal overzichtelijker moeten maken en deals met andere internationale autoconcerns moeten bemoedigen.

Artikel gaat verder onder video

Veel investeringen

Mumtalakat besloot eerder dit jaar 56% van de aandelen te kopen van de McLaren Group, waardoor het een behoorlijke vinger in de pap kreeg. Het kocht deze aandelen toen van een ander land uit het Midden-Oosten, Saoedi-Arabië, en Ares Management (Amerikaanse inversteerder). De afgelopen tijd heeft Mumtalakat nog eens 80 miljoen gestoken in McLaren en ziet het dus zoveel potentie dat het de enige eigenaar wil worden van het legendarische bedrijf.

McLaren F1

Deze deal heeft echter geen effect op het F1-team van McLaren, dat externe aandeelhouders heeft. McLaren heeft in 2023 in F1 flinke stappen weten te zetten gedurende het seizoen 2023, waarin het tijdens de periode in Europa ineens mee begon te doen om podiumplekken en pole positions op zaterdag. Dit zal mede ook een reden zijn waarom het investeringsfonds van Bahrein zo geïnteresseerd is in verdere investeringen in het merk en bedrijf.