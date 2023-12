Waar is vanavond het NOC*NSF Sportgala van 2023 met Verstappen live te volgen?

Lars Leeftink

Woensdag 20 december 2023 17:57 - Laatste update: 17:59

Max Verstappen heeft in 2023 al veel prijzen en records op zijn naam geschreven, maar kan daar woensdagavond wellicht nog een prijs aan toe gaan voegen. Vanavond staat namelijk het Nederlandse NOC*NSF Sportgala van 2023 op het programma. Waar is het evenement live te volgen?

Verstappen werd in 2023 met een recordaantal zeges, podiumplekken en punten wereldkampioen, waardoor de Nederlander voor het derde seizoen op rij de beste coureur van de koningsklasse bleek te zijn. In 2021 was dit na een spannend duel met Lewis Hamilton, terwijl het seizoen 2022 al een behoorlijk dominant seizoen was voor Verstappen en Red Bull. In 2023 bleken ze er echter nog een schepje bovenop te doen door tijdens 21 van de 22 races op het podium te eindigen en alleen tijdens de Grand Prix van Singapore niet op het podium te eindigen of te winnen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner: 'Bouw windtunnel begint in 2024, doel is auto 2027 ermee te ontwerpen'

Verstappen en het Sportgala

In 2021 en 2022 werd Verstappen ook al uitgeroepen tot Nederlandse Sportman van het jaar, iets wat in 2023 dus ook weer het geval kan zijn. De prijzen worden uitgereikt in DeFabrique in Utrecht. Dit jaar is het echter onderdeel van een grote terugblik op het sportjaar 2023, een jaar waarin er weer veel Nederlands succes was. Zo worden unieke sportmomenten van 2023 gekoppeld aan prijsuitreikingen en speeches. De kans dat Verstappen in Utrecht aanwezig is, is echter klein. De afgelopen jaren was Verstappen namelijk ook niet aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen. De Nederlander heeft ook al aangegeven dat hij deze prijs eigenlijk 'helemaal niet wil hebben'.

Waar is het te volgen?

Verstappen heeft in 2023 concurrentie van wielrennen Mathieu van der Poel en baanwielrenner Harrie Lavreysen. Vooral Van der Poel wordt als uitdager gezien van Verstappen. Ook de sportvrouw, sportploeg, coach, parasportman, -vrouw en -ploeg van het jaar worden woensdagavond geopenbaard. Ook de Young Talent Award en Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs worden uitgereikt, waardoor het totaal op negen categorieën staat. Het NOC*NSF Sportgala van 2023 zal zoals elk jaar via de nationale omroep te volgen zijn. Vanaf 21:20 uur begint de uitzending op NPO 1, waardoor het voor iedere Nederlander live te bekijken is. Het gala is tevens te volgen via de app van de NOS of NOS.nl, waar een livestream te vinden zal zijn.