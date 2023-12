Lars Leeftink

Woensdag 20 december 2023 16:34 - Laatste update: 16:39

Christian Horner, teambaas van het in 2022 en 2023 zo succesvolle Red Bull Racing van Max Verstappen, zegt dat de huidige windtunnel van het team nog stamt 'uit de Koude Oorlog' en toe is aan vernieuwing. Horner weet ook al ongeveer wanneer de nieuwe windtunnel ontworpen gaat worden en wanneer het team deze vervolgens kan gaan gebruiken. In het laatste geval zal dit niet binnenkort zijn.

In gesprek met Racer.com laat Horner weten dat Red Bull niet achter kan blijven ten opzichte van de rest en met een nieuwe windtunnel gaat komen. Dit werd gedurende 2023 al duidelijk, maar Horner schetst nu een wat duidelijker beeld van wanneer de bouw van de windtunnel gaat beginnen. "Het eigenaardige aan de reglementen is dat de windtunnels in de toekomst nog heel bepalend zullen zijn, dus we moesten met de tijd meegaan en investeren in een nieuwe windtunnel. De bouw daarvan zal in de loop van 2024 van start gaan." Wanneer kan deze tunnel volgens Horner vervolgens dan in gebruik genomen worden door het team? Dit duurt nog wel even, mede door de regels van de FIA. "Je moet per seizoen één windtunnel opgeven die je gebruikt, dus je kan de nieuwe windtunnel niet tijdens het seizoen introduceren. Waarschijnlijk gaan we de 2027-auto er pas mee ontwerpen." Daarmee gaat Horner er dus niet vanuit dat het team de windtunnel eind 2025 af zal krijgen, zodat deze tunnel tijdens het seizoen 2026 ingeschreven en gebruikt kan worden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: POLL: De mooiste race van het seizoen onder de bezoekers van GPFans

Straf tijd in de windtunnel

Horner weet ook dat Red Bull deze winter weer op 70% testtijd zit in de windtunnel, het percentage dat de winnaar van het constructeurskampioenschap krijgt. Afgelopen winter en tijdens het hele seizoen 2023 zat Red Bull op 63% dankzij de straf die het van de FIA kreeg voor het overschrijden van de budgetcap in 2022. Deze straf was een jaar lang geldig en is nu dus sinds oktober verleden tijd. Goed nieuws, aldus Horner. "Sinds oktober kunnen we weer wat meer windtunneltijd gebruiken dan voorheen. We hebben nu weer zeven procent meer windtunneltijd, maar dat is alsnog acht procent minder dan welk ander team dan ook. Dat is gewoon hoe de reglementen werken."

Oude windtunnel

Volgens Horner is de huidige windtunnel ook toe aan vervanging, aangezien deze al wordt gebruikt sinds het team in 2005 in F1 debuteerde. "De windtunnel die we nu hebben is nog een overblijfsel uit de Koude Oorlog, en niet bepaald efficiënt. Dat is vooral zo bij koud weer, waar je in Groot-Brittannië regelmatig last van hebt, dus we moeten heel erg selectief zijn. Het team is erg selectief te werk gegaan bij het kiezen van onze ontwikkelingsroute en heeft dat briljant gedaan."