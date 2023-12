POLL: De mooiste race van het seizoen onder de bezoekers van GPFans

Brian Van Hinthum

Woensdag 20 december 2023 15:41 - Laatste update: 15:47

Het Formule 1-seizoen zit erop en na 22 races is het Max Verstappen die op overtuigende wijze wereldkampioen wist te worden. Hoewel het kampioenschap zelf niet altijd even spannend is gebleken, hebben we natuurlijk wel een aantal prachtige races gezien. GPFans is benieuwd welke race nu de mooiste was volgens de kijkers.

Na de enorme verwennerij van 2021 was het in 2022 al een beetje pas op de plaats maken wat betreft een spannend wereldkampioenschap en in 2023 kwam daar nog een schepje bovenop. Verstappen wist op de eerste vier races na zijn ware dominantie te tonen en rende er al vroeg in het seizoen vandoor met de wereldtitel. Door de dominantie van de Nederlander werd het vooraan het veld niet bepaald spannend, al was het in de subtop en het middenveld wél vaak smullen geblazen.

Prachtige races

Ondanks het mindere kampioenschap, hebben we wél een aantal prachtige races gezien. Met name in het Europese seizoen zagen we een hoop regen tijdens de weekenden, waardoor we regelmatig met de nodige chaos te maken kregen op de baan. Denk bijvoorbeeld aan de Grand Prix van Nederland, toen we net voor de start een bak water uit de hemel kregen die zorgde voor veel gedoe op de baan. Ook hadden we de prachtige Grand Prix van Singapore, waar Carlos Sainz op heerlijke wijze toesloeg in het dramaweekend van Red Bull Racing.

GPFans is benieuwd: welke Grand Prix van dit seizoen staat onder de bezoekers bovenaan? Laat het weten in de poll hieronder!