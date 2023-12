Brian Van Hinthum

Woensdag 20 december 2023 17:10

Sergio Pérez en Max Verstappen lopen al even mee in de Formule 1 en de twee gaan inmiddels ook alweer een aantal jaren als teamgenoten door het leven. De Mexicaan analyseert hoe zijn Nederlandse teamgenoot door de jaren heen veranderd is en leg uit op welke manier.

Sinds 2021 gaan Verstappen en Pérez als teamgenoten door het leven in de Formule 1 en het tweetal lijkt over het algemeen goed door één deur te kunnen. Voor 2024 gaan we in ieder geval nogmaals hetzelfde Red Bull-paar op de grid zien, al wordt het afwachten geblazen of we de Mexicaan daarna nog gaan zien bij de Oostenrijkse renstal. In 2023 ging het allemaal vrij moeizaam met de man uit Guadalajara en lange tijd ging zelfs het gerucht dat we een vroegtijdig afscheid van Pérez gingen zien bij het team.

Eerste ontmoeting

Toch wist hij zijn rug te rechten richting het einde van het seizoen en zien we hem volgend jaar aan de zijde van Verstappen, nadat hij de tweede plek in het wereldkampioenschap wist te pakken. Pérez en Verstappen kennen elkaar ondertussen al jaren en hij weet nog precies de dag dat hij de Nederlander ontmoette: "Ik weet nog goed dat ik hem leerde kennen in zijn eerste seizoen in de Formule 1. Volgens mij was het in Melbourne. Vanaf het begin kon je zien dat hij iets zeer speciaals was", blikt hij terug op de zeventienjarige Verstappen.

Relaxt

Inmiddels gaat de Nederlander als drievoudig wereldkampioen door het leven en volgens Pérez is zijn teamgenoot een stuk anders qua persoon dan toen hij hem leerde kennen in 2015: "Vandaag de dag is hij volgens mij veel relaxter en heeft hij veel meer vertrouwen. Hij heeft altijd wel redelijk veel vertrouwen gehad, maar nu is hij een stuk relaxter. Hij weet wat hij kan doen en hij is gewoon een heel relaxte jongen", besluit de Mexicaan.