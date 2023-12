Brian Van Hinthum

Woensdag 20 december 2023 10:24

Viaplay heeft een flinke prijsverhoging aangekondigd. Het duurdere abonnement geldt momenteel alleen nog voor Scandinavië, waar het Zweedse entertainmentbedrijf gevestigd is, maar de verwachting is dat dit ook naar Nederland zal komen. Bekijk de video hieronder of op YouTube.