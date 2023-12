Brian Van Hinthum

Dinsdag 19 december 2023 17:48

Max Verstappen is sinds zijn debuut in de Formule 1 al actief voor de Red Bull Racing-stal en de drievoudig wereldkampioen beschikt in ieder geval nog over een contract tot en met 2028. Als het aan Jos Verstappen ligt, blijven hij en zijn zoon tot en met het einde van zijn carrière trouw aan het Oostenrijkse team.

Verstappen kwam als 17-jarig talent de Formule 1 binnen bij het team van Toro Rosso, waar hij van Helmut Marko al vroeg de kans kreeg om zijn grote talent aan de wereld te tonen. Uiteindelijk bleek de gewaagde en veel bekritiseerde keuze van de Oostenrijker een schot in de roos, want Verstappen maakte direct in de koningsklasse indruk door al op die jonge leeftijd geweldige dingen te laten zien. Na zijn overstap richting Red Bull Racing pakte hij in Barcelona meteen zijn eerste zege in de Formule 1. In 2021 pakte hij zijn eerste wereldtitel en de twee seizoenen daarop was het vervolgens ook raak.

Bij Red Bull blijven

Inmiddels kunnen we dus wel spreken van een match made in heaven. De Nederlander beschikt over een contract tot en met 2028 bij de Oostenrijkse formatie en dus zullen we hem nog wel even zien schitteren in de kleuren van het energiedrankjesmerk. Hoewel teams als Ferrari en Mercedes natuurlijk maar wat graag de handtekening van de Limburger zouden bemachtigen, lijken we daar als het aan vader Jos ligt niet op te hoeven rekenen. Hij hoopt dat Verstappen zijn carrière afsluit bij Red Bull: "Volgens mij is dat het plan", vertelt hij aan PlanetF1.

Loyale mensen

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Beginnen en eindigen bij Red Bull. Dat is hoe we het graag zouden zien. We zijn zeer loyale mensen. Ze hebben ons de kans gegeven. Zolang ze een goede auto hebben en dat Helmut hier is. Hij is altijd een supporter van ons geweest. Max heeft laten zien dat hij een supporter van Helmut, Red Bull en deze mensen is. Het zou dus heel mooi zijn, laten we het daarop houden."