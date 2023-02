Lars Leeftink

De demo tijdens de 12 uur van Bathurst in Australië moest Daniel Ricciardo nog aan zich voorbij laten gaan, waarschijnlijk mede door de lancering van de RB19, maar de Australiër heeft zijn eerste rondjes inmiddels te pakken.

Het zijn geen rondjes in een F1-auto van Red Bull, maar in een auto van Ford. Ford is sinds vorige week vrijdag officieel partner van Red Bull Racing, dat qua leveranciersstatus vanaf 2026 door het leven gaat als Red Bull Ford. Beide partijen gaan op veel fronten samenwerken, alhoewel het nog afwachten zal zijn hoe dit precies in zijn werk gaat. Duidelijk is wel dat Red Bull nog steeds een meerderheidsbelang in het eigen F1-team heeft en de voornaamste baas zal zijn van het team van Max Verstappen en Sergio Perez.

Ricciardo keerde na een paar jaar afwezigheid eind vorig jaar terug bij Red Bull om dit seizoen reservecoureur te zijn en vooral veel simulatiewerk en sponsorafspraken af te werken namens het team. Zijn eerste afspraak bleek met Ford te zijn. De Australiër was op het hoofdkwartier van Ford terug te vinden, waar hij een paar auto's van Ford mocht proberen. Het bedrijf is in meerdere raceklassen al actief, en heeft daar een paar mooie raceauto's aan overgehouden. Na afloop was Ricciardo blij dat hij de kans kreeg. "Ik heb zo’n beetje in elke Ford gereden die er bestaat. Het was erg leuk. Ik heb genoten van mijn eerste bezoek aan Detroit en ik kom zeker terug."

